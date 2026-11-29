Ông Phạm Văn Ngọt (trú xã Vệ Giang) cho biết gia đình đã chủ động kê 1.200 chậu cúc lên cao khoảng 1 m trước khi lũ về, theo Tiền Phong. Tuy nhiên, nước dâng quá nhanh, vượt khỏi khả năng ứng phó. "Cứu được gì thì cứu, nếu nước lũ tiếp tục dâng cao thì bỏ chứ biết làm sao. Tốc độ nước dâng trong đợt lũ lần này giống như trận lũ lịch sử năm 2013", ông Ngọt nói. Theo kinh nghiệm của người trồng hoa, nếu cúc chỉ bị ngâm nước 1-2 ngày rồi rút, một số cây vẫn có thể phục hồi. Nhưng nếu ngập kéo dài, cây dễ héo, thối rễ và chết sau khi nước rút. Ảnh: Bùi Văn Thành.