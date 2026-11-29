Tồn tại hơn 40 năm trong hẻm ở TP.HCM, quán bún riêu của gia đình chị Thùy Trang vẫn giữ cách nấu bằng bếp củi, giá mỗi tô 17.000-20.000 đồng.

Một tô bún riêu của quán gia đình chị Thùy Trang có giá 17.000-20.000 đồng.

Gần 7h, con hẻm 854 đường Thống Nhất (phường An Hội Đông, TP.HCM) bắt đầu đông người qua lại, các hàng quán bày biện để chuẩn bị đón khách. Đứng nép bên lề đường, anh Thế Cường (40 tuổi) kiên nhẫn chờ đợi để mua tô bún riêu lò củi.

Khoảng 15 phút sau, ông Nguyễn Văn Cự (67 tuổi, chủ quán) mới bắt đầu nhóm bếp. Chị Thùy Trang (42 tuổi, con gái ông Cự) tất bật sắp xếp tô, đũa và các nguyên liệu ra bàn. Thoáng chốc, quanh nồi nước dùng đã có thêm nhiều người đứng chờ.

“Tôi thích ăn bún riêu, cũng đã thử nhiều quán trong khu vực nhưng thấy nơi này vẫn ngon nhất. Nước dùng đậm đà, một tô giá 20.000 đồng, vừa ngon vừa rẻ”, anh Cường nói với Tri Thức - Znews.

Khách ăn mấy chục năm vẫn khen ngon

Chưa đầy 30 phút sau khi mở quán, gần 20 chiếc ghế kê quanh 3 bàn ăn đều có người ngồi, gồm cả khách ăn tại chỗ lẫn người chờ mua mang về. Thấy hai cha con chủ quán bận tay, một số khách còn chủ động vào quạt lửa, tiếp củi, lấy rau giúp.

Anh Cường cho biết mỗi tuần, gia đình anh đều ăn ở đây ít nhất 2 lần. Trước đây, khách của quán chủ yếu là người dân trong khu vực nên khoảng 9h30 mới hết hàng. Những ngày gần đây, quán được nhiều người chú ý nên chỉ hơn 8h đã hết. Vậy nên, anh phải tranh thủ đến sớm để mua được 3 phần cho cả nhà.

Sau nửa tiếng chờ đợi, anh Cường cũng mua được 3 phần bún riêu.

Ngồi chờ 1 tiếng mới có phần, bà Lệ Thủy (60 tuổi) chia sẻ mình đã ăn ở đây từ những năm 2000, khi mỗi tô chỉ có giá 1.500 đồng. Cho đến hiện tại, mỗi tuần bà vẫn ghé quán vài ba lần.

Sống cùng xóm với gia đình chị Trang, điều khiến bà Thủy yêu thích suốt hơn 20 năm qua là cách nêm nếm và cách chuẩn bị nguyên liệu của gia đình chủ quán.

“Mấy chục năm rồi mà quán vẫn giữ nguyên hương vị cũ. Rau cũng do gia đình tự làm, bào nhỏ, ăn rất tươi giòn mà yên tâm”, bà cho hay.

Không phải khách quen, Minh Thông (26 tuổi) cho biết nhiều đồng nghiệp trong công ty xem được thông tin của quán trên Facebook nên nhờ anh ghé mua 6 phần bún riêu. Dù công ty ở tận Bình Thạnh, cách quán gần nửa tiếng đi xe máy, chàng trai vẫn kiên nhẫn chờ 1 tiếng.

“Đã đến đây rồi, tôi cũng muốn ăn thử một lần xem hương vị như thế nào”, Thông nói.

Khách sẵn sàng đứng đợi 30 phút đến 1 tiếng để được thưởng thức bún riêu bếp củi.

Khoảng 8h30, chị Trang phải nghiêng nồi nước lèo để múc những phần nước cuối cùng cho khách. Rải rác nửa tiếng sau, nhiều khách hàng vẫn tìm đến rồi buồn bã đi về khi được thông báo đã hết đồ ăn.

Chị Trang cho biết mỗi ngày, quán bán khoảng 10 kg bún.Số lượng khách ăn tại quán ít hơn nhiều so với người mua mang về. Khách quen mua về nhiều phần thường đặt từ hôm trước để chị chia sẵn bún. Đặc biệt, nhiều người trong xóm còn mang tô ở nhà ra quán để mua về cho tiện.

Bán rẻ để hàng xóm ăn ngon

Theo ông Nguyễn Văn Cự, quán bún do vợ ông mở ra từ những năm 1980. Bà trực tiếp đứng bán, ông và con gái phụ giúp chuẩn bị nguyên liệu và phục vụ khách hàng. Khi mẹ lớn tuổi, chị Thùy Trang tiếp quản quán, đến nay đã gần 15 năm.

Hiện tại, quán bán 2 món là bún riêu và canh bún. Gia đình vẫn giữ cách nấu theo kiểu miền Bắc, vốn phù hợp với khẩu vị của nhiều bà con lối xóm trong khu vực. Không có chân giò hay nhiều loại đồ ăn kèm, tô bún chủ yếu gồm riêu cua, huyết, đậu hũ và rau.

Người dân xung quanh mang tô ở nhà ra quán mua bún.

Thực khách có thể gọi tô lớn đầy đủ chả, huyết, đậu hũ với giá 20.000 đồng hoặc tô nhỏ không có chả giá 17.000 đồng.

“Khách ở đây phần lớn là dân lao động. Bán 30.000-40.000 đồng/tô thì cũng cao đối với nhiều người. Vậy nên, chúng tôi giữ giá rẻ để mọi người dễ ăn”, ông Cự nói.

Dù thời gian bán chỉ kéo dài vài tiếng, gia đình chị Trang phải chuẩn bị nguyên liệu từ ngày hôm trước. Sau khi dọn hàng về, chị Trang bắt tay vào nhặt rau muống, ngâm nước để rau bớt nhựa và giữ được độ giòn. Một phần rau được đem luộc chín, phần còn lại chẻ nhỏ làm rau sống. Ớt ăn kèm cũng được chị xay tại nhà.

Chị Trang học theo cách nấu của mẹ để giữ chân khách hàng.

Khoảng 3h sáng, chị Trang và mẹ sẽ thức dậy nấu nước lèo. Nồi tiếp tục được đặt trên bếp củi để giữ nóng trong suốt quá trình bán.

“Tôi mua củi ở chợ, mỗi ký giá 5.000 đồng. Bếp củi giữ lửa đều, giúp nước dùng luôn nóng, có mùi thơm đặc trưng”, chị Trang lý giải.

Những ngày gần đây, lượng khách tăng, có hôm chị Trang bán hết hàng từ hơn 8h. Dù vậy, chị không có ý định tăng lượng bún bán ra.

“Bà con đến ủng hộ thì tôi rất vui, nhưng làm nhiều thì vất vả, tôi cũng lo chất lượng giảm. Tôi lấy công làm lời, chỉ cần đủ sống và bà con có chỗ ăn ngon là được”, chị Trang chia sẻ.