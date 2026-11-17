Từ 17h, quán ăn trên đường Nguyễn Duy Dương (TP.HCM) phục vụ khoảng 300 phần ăn giá 8.000 đồng. Có hôm, quán bán hết chỉ sau nửa giờ.

Gần 17h, hàng người chờ mua đồ ăn trước quán Sun For Life trên đường Nguyễn Duy Dương (phường An Đông, TP.HCM) đã kéo dài qua nhiều số nhà. Trong hàng có tài xế xe ôm, người bán vé số, người bán hàng rong, học sinh và sinh viên.

Bên trong, gần mười người tất bật chuẩn bị bún riêu. Người cho bún và rau vào tô, người thêm riêu, đậu hũ, huyết rồi chan nước dùng. Đúng 17h, chị Trần Minh Thư (41 tuổi), một trong những người sáng lập quán, nhỏ giọng: “Món ăn đã sẵn sàng, mời mọi người vào trong”.

Khách lần lượt vào quán, bỏ 8.000 đồng vào thùng tiền rồi nhận tô bún. Họ lấy muỗng đũa, thêm ớt, mắm tôm và tìm chỗ ngồi. Chẳng mấy chốc, các bàn bên trong đã kín khách.

Bữa tối 8.000 đồng giữa TP.HCM

Chạy xe ôm ở khu vực quận 8, ông Phạm Hùng (50 tuổi) thường thu xếp ghé quán ăn tối. Khoảng 16h30, ông đã lên đường để kịp giờ quán bắt đầu phục vụ.

Từ Long An lên TP.HCM một mình, ông Hùng mưu sinh bằng nghề xe ôm truyền thống vì chưa biết dùng điện thoại thông minh. Hôm đông khách, ông kiếm được hơn 100.000 đồng. Trừ tiền trọ và ăn uống, ông chẳng còn dư bao nhiêu. Hai tháng qua, quán ăn 8.000 đồng trở thành chỗ ăn tối quen thuộc của ông.

“Đồ ăn ở đây ngon lắm, ngày nào cũng đổi món, có hôm còn có đồ ăn chay. Giá phần ăn rẻ nên tôi cũng tiết kiệm được vài chục mỗi ngày, dành về quê đón Tết”, ông Hùng nói với Tri Thức - Znews.

Dòng người xếp hàng chờ nhận phần ăn tại quán.

Chị Lâm Thi (46 tuổi) cũng đến từ sớm, dắt theo con gái nhỏ để mua hai phần ăn. Từ khi chồng mất vì bệnh, chị sống cùng 5 người con ở Bình Chánh. Hàng ngày, chị đưa con gái nhỏ đi xe buýt vào trung tâm thành phố bán vé số.

Biết đến quán qua lời giới thiệu của người quen, gần đây chị Thi bắt đầu đưa con đến ăn. “Giá tiền này phù hợp với hai mẹ con tôi. Đồ ăn cũng rất ngon, no bụng để tôi còn đi bán đến tối rồi mới về nhà”, chị kể.

Theo chị Minh Thư, quán mở cửa từ 17h đến 21h, có chỗ cho khoảng 100 khách cùng lúc. Mỗi ngày, bếp chuẩn bị khoảng 300 phần ăn. Nhiều hôm, quán bán hết chỉ sau 30-45 phút.

Không gian bên trong quán ăn.

Ban đầu, quán chỉ bán hủ tiếu gõ. Sau hai tuần, nhóm bắt đầu đổi món mỗi ngày để những khách ghé thường xuyên có thêm lựa chọn. Vào các ngày mùng 1, 14, 15 và 30 âm lịch, quán phục vụ món chay.

Mỗi phần ăn có giá 8.000 đồng. Với khách có hoàn cảnh khó khăn, chủ quán có thể mời ăn miễn phí. Bếp cũng chuẩn bị cơm cho những khách ăn một tô bún hoặc hủ tiếu vẫn chưa no.

“Con số 8.000 là con số may mắn, cũng là con số tượng trưng để người ăn không thấy ngại. Nhìn thấy mọi người ăn ngon là chúng tôi thấy hạnh phúc”, chị Thư chia sẻ.

Ba người góp tiền duy trì quán

Quán bắt đầu phục vụ từ ngày 26/8, do chị Thư cùng chị Trần Thị Thanh Nga (46 tuổi) và chị Huỳnh Băng Thanh (53 tuổi) thành lập.

Ý tưởng mở quán đến từ một buổi trò chuyện. Khi đó, chị Nga đề nghị bán hủ tiếu vào mùa Vu lan để người thu nhập thấp có thêm chỗ ăn uống. Chị đã có sẵn quán trên đường Nguyễn Duy Dương nên cả nhóm tận dụng mặt bằng, bếp, dụng cụ và nhân viên để phục vụ khách vào buổi chiều tối. Một tuần sau, những phần hủ tiếu 8.000 đồng đầu tiên được bán.

“Chị Nga hỗ trợ toàn bộ chi phí mặt bằng và lương nhân viên. Còn chúng tôi đóng góp kinh phí mua nguyên liệu, duy trì hoạt động chứ không kêu gọi quyên góp”, chị Thư nói thêm.

Chị Lâm Thi ghé quán mua hai phần ăn giá 8.000 đồng mỗi suất trước khi tiếp tục bán vé số đến tối.

Để kịp giờ đón khách, nhân viên bếp bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm. Nhóm lên thực đơn theo tuần, mua nguyên liệu mỗi ngày và hoàn tất các món vào khoảng 16h.

Các thành viên góp cả tiền quà và tiền lì xì nhận được trong dịp sinh nhật vào quỹ của quán. Khi thiếu kinh phí, họ trích thêm từ thu nhập cá nhân.

Gần đây, một số người gửi tặng quán gạo, rau củ và gia vị. Chị Thư nhớ có lần một cặp vợ chồng đi ngang qua, dù không dùng bữa vẫn dừng lại bỏ 3 triệu đồng vào thùng tiền.

“Điều đó cho thấy mọi người tin tưởng vào việc chúng tôi làm”, chị nói.

Tiền bán các phần ăn và tiền khách gửi tặng được dùng để mua nguyên liệu cho ngày hôm sau.

Trước khi mở quán, nhóm từng nấu cơm tặng bệnh nhân tại một số bệnh viện ở TP.HCM, tham gia xây cầu, làm đường, đào giếng, xây trường học, tổ chức khám chữa bệnh và trao quà tại nhiều địa phương.

Sau hơn hai tháng, chị Thư vui khi ngày càng có nhiều người biết đến quán. Có khách ở xa cũng tìm đến ăn tối.

“Quán không phân biệt giàu nghèo, ai đến cũng được phục vụ. Chúng tôi rất mong sẽ duy trì quán được lâu thật lâu, để những hoàn cảnh khó khăn có được bữa ăn đủ đầy”, chị chia sẻ.