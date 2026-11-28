Chỉ với 1.000-5.000 đồng, người lao động, học sinh và những người có hoàn cảnh khó khăn có thể dùng bữa trưa đủ món tại quán cơm Nghĩa tình Bình Tân (TP.HCM).

Bữa cơm đủ món mặn, rau, canh ở quán cơm Nghĩa tình Bình Tân.

Tan học lúc 11h15, Phương Uyên (10 tuổi) đạp xe gần nửa tiếng để đến quán cơm Nghĩa tình Bình Tân trên đường số 1, khu dân cư Vĩnh Lộc (phường Bình Tân, TP.HCM). Bỏ tờ 10.000 đồng vào thùng đóng góp, cô bé mua 2 phần cơm. Một phần em mua cho mình, phần còn lại mang về cho em trai.

Uyên là khách quen của quán từ những ngày đầu hoạt động. Trước đây, em được mẹ dẫn đến. Gần đây, do mẹ bận bán hàng, cô bé phải tự đạp xe đến quán. Ba ở quê Tiền Giang, nguồn thu nhập từ việc bán đồ ăn bên đường của mẹ Uyên đang nuôi cả gia đình.

“Nhờ có những suất cơm giá 1.000-5.000 đồng mà mẹ con tiết kiệm được tiền để lo cho chị em con đi học. Con thấy biết ơn lắm”, Uyên nói với Tri Thức - Znews.

Giá phần ăn dao động theo túi tiền

Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ giữa hai ca làm, chị Trần Thị Nương (47 tuổi, quê An Giang) ghé quán dùng bữa. Khoảng 2 tuần nay, quán cơm trở thành điểm nghỉ trưa quen thuộc của người phụ nữ này.

“Từ khi có bếp cơm, mỗi ngày tôi tiết kiệm được vài chục nghìn tiền ăn. Mà cơm ở đây cũng ngon nữa. Hôm nào ăn xong tôi cũng phải vào cảm ơn các chị, các cô hết”, chị cười nói.

Chị Nương yêu thích những món ăn ở quán cơm Nghĩa tình Bình Tân.

Chồng thất nghiệp, chị Nương hiện là lao động chính trong gia đình. Mỗi sáng, chị đi phụ bán đồ ăn, rửa chén thuê để kiếm 100.000 đồng. Chiều tối, chị tiếp tục đi làm thêm, thu nhập khoảng 100.000-120.000 đồng.

Với thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng, chị dành một nửa để trả tiền thuê trọ, số còn lại lo sinh hoạt và chi phí học tập của con trai đang học cấp 2. Những bữa ăn vài ngàn đồng ở bếp đã phần nào giúp chị nhẹ đi gánh nặng kinh tế.

Quán cơm Nghĩa tình Bình Tân do UBND phường Bình Tân phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phường thành lập, hoạt động từ tháng 7/2026. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, quán bán khoảng 150 lượt suất ăn/ngày. Thực khách chủ yếu là người bán vé số, lao động phổ thông, người cao tuổi, học sinh, sinh viên.

Người dân xếp hàng mua cơm.

Bà Nguyễn Thị Dự, Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ khu phố 11, người phụ trách chính của quán, thường có mặt ở đây lúc 8h mỗi ngày. Bà cùng một số đồng nghiệp quét dọn, kê bàn ghế, lau bàn, chuẩn bị chén đũa và nước uống.

Hơn 10h, các suất cơm được chuyển đến quán. Thực khách lần lượt xếp hàng, bỏ tiền vào thùng đóng góp rồi ngồi xuống bàn dùng bữa. Tùy điều kiện kinh tế, mỗi thực khách đóng góp một khoản khác nhau. Người cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn thường bỏ vào thùng 1.000-2.000 đồng, những người khác góp 5.000 đồng.

Một số công nhân xây dựng sẵn sàng trả 10.000 đồng cho bữa trưa. Và dù với mức giá nào, bữa ăn cũng đều đầy đủ món mặn, xào, canh.

Thực đơn được thay đổi mỗi ngày với các món như: cá kho, gà kho, trứng, chả cá, thịt xay, đậu hũ. Hai tháng đầu hoạt động, mỗi suất cơm còn có trái cây tráng miệng nhưng hiện không còn nguồn hỗ trợ khoản này.

"Nhiều người nói cơm ở đây còn ngon hơn ở nhà tự nấu. Nghe những lời đó, chúng tôi cảm động vô cùng", bà Dự nói.

Bếp ăn của sự sẻ chia

Theo lời bà Dự, những ngày đầu, quán chỉ phục vụ 120 suất/ngày. Lượng khách tăng dần, số phần cơm cũng được điều chỉnh từ 130, 140 lên 150 suất/ngày. Riêng ngày 15 hàng tháng, quán sẽ phát cơm miễn phí.

Nếu tháng đầu hoạt động, có hôm đến 14h quán mới hết cơm thì nay chỉ cần 1 tiếng đồng hồ, toàn bộ suất cơm đã hết. Khi ấy, các tình nguyện viên lại thu gom, rửa sạch từng khay ăn, thu dọn bàn ghế, khay đựng muỗng đũa, giấy ăn.

Quán chuẩn bị bàn ghế, dù che, nước uống để người dân dùng cơm.

Dù đã cố gắng tăng phần ăn, bà Dự cho biết có những ngày đông khách, một số người đến muộn phải ra về vì quán đã bán hết.

"Nhìn bà con đi giữa trời trưa nắng mà lại hết cơm, tôi thấy thương vô cùng", bà Dự nói. Theo bà, Hội Chữ thập đỏ phường đang đề xuất tăng số lượng lên 200 suất/ngày.

Bà Dự cũng cho biết mỗi tháng, Hội tổng kết tiền bán cơm 1 lần, được khoảng vài triệu đồng/tháng. Số tiền này chủ yếu dùng để mua trà, đá, chén đũa, khăn lau và các vật dụng phục vụ bữa ăn.

“Tôi chỉ mong quán có thể hoạt động lâu dài, số lượng suất cơm tiếp tục tăng để những người tìm đến không phải ra về với bụng đói”.

Số tiền quyên góp được tổng kết mỗi tháng 1 lần.

Ông Trần Tấn Thi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Bình Tân, cho biết ý tưởng mở quán xuất phát từ thực tế nhiều năm làm công tác thiện nguyện. Thay vì trao những suất cơm miễn phí, Hội muốn tạo ra một không gian ăn uống như quán cơm thông thường. Ở đó, người có hoàn cảnh khó khăn được phục vụ chu đáo và trả tiền trong khả năng của mình.

Ông cho rằng hình thức này vừa giúp giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt, vừa tạo cảm giác gần gũi, bình đẳng cho người đến dùng bữa. Với những trường hợp khó khăn không thể trực tiếp đến quán, người thân có thể nhận cơm thay. Các hội viên sẽ nắm thông tin, xác minh hoàn cảnh để hỗ trợ thêm suất ăn mang về.

Nguồn kinh phí hoạt động hiện do UBND phường vận động các nhà hảo tâm. Một số mạnh thường quân sau khi trực tiếp trải nghiệm mô hình cũng tham gia đóng góp, trong đó có người định kỳ hỗ trợ 150 suất cơm chay vào ngày rằm hàng tháng.

Sau thời gian triển khai, Hội Chữ thập đỏ phường sẽ đánh giá số lượng suất ăn phục vụ, nguồn thu từ thùng đóng góp và các khoản hỗ trợ để xây dựng phương án duy trì quán.