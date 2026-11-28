Từ một YouTuber nổi tiếng với những thử thách kỳ lạ, MrBeast đang xây dựng đế chế kinh doanh trị giá hàng tỷ USD, với tham vọng đưa công ty vượt khỏi sức ảnh hưởng của chính mình.

MrBeast bắt đầu làm video từ khi còn trẻ và dần trở thành một trong những nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng lớn nhất YouTube. Ảnh: Zuffa LLC.

Jimmy Donaldson, được biết đến với biệt danh MrBeast, đã biến niềm đam mê YouTube từ thời thơ ấu thành một đế chế kinh doanh có giá trị hơn 5 tỷ USD . Ở tuổi 28, nhà sáng tạo nội dung này sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ trên toàn cầu nhờ những thử thách kỳ lạ, các màn tặng tiền quy mô lớn và video được đầu tư công phu.

Tuy nhiên, thử thách tiếp theo của MrBeast có thể không còn liên quan đến việc phá kỷ lục người đăng ký. Khi công ty Beast Industries mở rộng sang lĩnh vực giải trí, thực phẩm, công nghệ và dịch vụ tài chính, Donaldson muốn chứng minh doanh nghiệp của mình có thể phát triển mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào tên tuổi hay hình ảnh cá nhân, theo Business Insider.

Đế chế kinh doanh 5 tỷ USD

Donaldson bắt đầu hành trình sáng tạo nội dung tại Greenville, bang North Carolina (Mỹ), với tên tài khoản MrBeast6000. Những video đầu tiên của anh chủ yếu xoay quanh trò chơi điện tử và bình luận về các nhà sáng tạo nội dung khác.

Bước ngoặt đến vào năm 2017, khi video ghi lại cảnh anh đếm từ 0 đến 100.000 bất ngờ lan truyền rộng rãi. Thử thách kéo dài hơn 40 giờ này giúp kênh của Donaldson vượt mốc một triệu người đăng ký. Hiện kênh YouTube chính của anh có hơn 500 triệu người theo dõi.

Tuy nhiên, thành công lớn nhất của Donaldson không chỉ nằm ở lượng người xem mà còn ở khả năng biến sức hút trên mạng thành hoạt động kinh doanh.

Beast Industries hiện có gần 800 nhân viên. Doanh nghiệp được các nhà đầu tư định giá hơn 5 tỷ USD , trong khi doanh thu năm 2024 được cho là đạt 473 triệu USD .

MrBeast muốn đưa Beast Industries trở thành đế chế kinh doanh đa lĩnh vực, thay vì chỉ phụ thuộc vào nội dung YouTube. Ảnh: @mrbeast/Instagram.

Theo một tài liệu giới thiệu với nhà đầu tư mà Business Insider thu thập được, công ty kỳ vọng doanh thu năm 2025 gần như tăng gấp đôi so với năm trước.

Danh mục kinh doanh của Beast Industries hiện có nhiều thương hiệu như Feastables, Lunchly, MrBeast Lab và Viewstats. Donaldson cũng mở rộng sang lĩnh vực phát trực tuyến với chương trình Beast Games trên nền tảng Amazon.

Dự án được cho là có thỏa thuận đầu tư trị giá 100 triệu USD . Dù thu hút lượng người xem lớn, mùa đầu tiên của chương trình được cho là khiến anh tiêu tốn hàng chục triệu USD.

Tham vọng của Donaldson không dừng lại ở đó. Beast Industries từng tìm hiểu khả năng phát triển dịch vụ di động, sản phẩm tài chính thông qua thương vụ mua lại Step và một sàn giao dịch dành cho các nhà sáng tạo nội dung trực tuyến.

Những kế hoạch này cho thấy Donaldson muốn xây dựng một doanh nghiệp có thể hoạt động lâu dài, thay vì chỉ dựa vào các video lan truyền trên mạng xã hội.

Muốn công ty hoạt động tốt khi không có mình

Một trong những thách thức lớn nhất của Donaldson là giảm sự phụ thuộc của Beast Industries vào người sáng lập.

Để giải quyết vấn đề này, anh bổ nhiệm Jeffrey Housenbold, cựu CEO của Shutterfly, vào vị trí lãnh đạo công ty, đồng thời tuyển dụng nhiều quản lý giàu kinh nghiệm để điều hành hoạt động kinh doanh đang ngày càng mở rộng.

Đây được xem là bước đi cần thiết đối với một doanh nghiệp có giá trị hàng tỷ USD. Để duy trì tăng trưởng lâu dài, công ty cần có đội ngũ quản lý và hệ thống vận hành đủ mạnh, thay vì phụ thuộc vào sức hút của một cá nhân.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Donaldson cũng thử sức với những hình thức nội dung mới, trong đó có một loạt phim hoạt hình và tiểu thuyết hợp tác viết cùng nhà văn James Patterson.

MrBeast muốn xây dựng doanh nghiệp có thể tiếp tục phát triển ngay cả khi anh không còn giữ vai trò trung tâm.

Dù vậy, hình ảnh của MrBeast vẫn gắn liền với những hoạt động từ thiện. Thông qua tổ chức Beast Philanthropy, anh sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng để triển khai các chiến dịch hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những dự án trước đây của anh là Team Trees, với mục tiêu trồng 20 triệu cây xanh.

Tinh thần từ thiện cũng được Donaldson nhắc đến khi nói về tài sản cá nhân. Trong một bài đăng năm 2022, anh cho biết không có ý định sở hữu biệt thự, du thuyền hay siêu xe Lamborghini, mà muốn tập trung tạo ra những video tốt nhất và giúp đỡ càng nhiều người càng tốt.

Tuy nhiên, quá trình mở rộng kinh doanh của MrBeast cũng gặp không ít rắc rối. Quan hệ hợp tác trong dự án MrBeast Burger dẫn đến các vụ kiện. Trong khi đó, Beast Games vấp phải cáo buộc từ một số người tham gia liên quan đến điều kiện làm việc và an toàn.

Beast Industries cũng đối mặt với một vụ kiện liên quan đến lao động. Công ty đã bác bỏ các cáo buộc này nói chung.

Với Donaldson, chặng đường tiếp theo không chỉ là tạo ra thêm một video phá kỷ lục. Thách thức lớn hơn là chứng minh Beast Industries có thể tự đứng vững và tiếp tục phát triển ngay cả khi người sáng lập không còn xuất hiện ở vị trí trung tâm.