Yêu cầu khó tin của MrBeast với nhân viên nghỉ việc

Nhân viên nghỉ việc tại công ty của MrBeast được yêu cầu không đăng bài, bình luận hay thậm chí nhấn thích nội dung liên quan đến YouTuber này và doanh nghiệp của anh.

MrBeast được cho là yêu cầu nhân viên cũ không đăng tải hay tương tác với nội dung liên quan đến anh trên mạng xã hội. Ảnh: @mrbeast/Instagram.

Theo Business Insider, nhân viên rời công ty của MrBeast (tên thật Jimmy Donaldson) sẽ nhận được một lá thư nêu rõ các nghĩa vụ sau khi nghỉ việc. Trong đó, họ được yêu cầu không đăng bài, bình luận hoặc tương tác với những nội dung trên mạng xã hội liên quan đến Donaldson, công ty Beast Industries hoặc bất kỳ nhân viên nào tại đây.

Lá thư cũng yêu cầu nhân viên không tiết lộ thông tin nội bộ chưa được công bố, đồng thời không đưa ra những phát ngôn sai sự thật hoặc có nội dung hạ thấp uy tín công ty.

Ba luật sư chuyên về lao động cho rằng văn bản này có một số điều khoản không phổ biến, đặc biệt là những yêu cầu liên quan đến hoạt động trên mạng xã hội.

Luật sư V. James DeSimone tại California (Mỹ) nhận định việc một người không được phép bình luận trên mạng xã hội sau khi nghỉ việc là yêu cầu bất thường. Ông cũng lưu ý lá thư không đề cập đến bất kỳ khoản trợ cấp thôi việc hay quyền lợi bổ sung nào để đổi lấy việc nhân viên tuân thủ những yêu cầu trên.

Đại diện Beast Industries cho biết các điều khoản liên quan đến mạng xã hội nhằm bảo vệ nhân viên và công ty trước những hành vi quấy rối trên các nền tảng trực tuyến.

Trong khi đó, Evan Fray-Witzer, luật sư thuộc hãng Ciampa Fray-Witzer, người có kinh nghiệm làm việc với các nhà sáng tạo nội dung, cho rằng điều khoản trong thư của MrBeast rộng hơn những cam kết không nói xấu thường thấy.

Theo ông, văn bản không chỉ ngăn nhân viên đưa ra nhận xét tiêu cực mà còn bao gồm mọi bình luận, kể cả tích cực, cũng như bất kỳ bài đăng nào đề cập đến công ty.

"Nếu hiểu điều khoản này theo đúng nghĩa đen, người đó thậm chí không được nhấn nút thích một bài đăng của MrBeast. Điều đó thật vô lý", Fray-Witzer nói.

Donaldson theo đuổi sự nghiệp YouTube từ khi còn ở tuổi thiếu niên. Đế chế nội dung mà anh xây dựng được cho là gắn liền với việc kiểm soát chặt chẽ quá trình sáng tạo. YouTuber này nổi tiếng là người cầu toàn, thường xuyên theo sát từng video và hình ảnh cá nhân. Anh cũng sẵn sàng hủy bỏ những dự án không đáp ứng tiêu chuẩn của mình.

MrBeast được cho là yêu cầu nhân viên cũ không đăng tải hay tương tác với nội dung liên quan đến anh trên mạng xã hội. Ảnh: @mrbeast/Instagram.

Russell Berger, luật sư thuộc hãng Offit Kurman, cho rằng những yêu cầu trên có thể hiểu được trong bối cảnh một công ty gắn liền với người nổi tiếng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông nhận xét lá thư có hình thức quá trang trọng, nội dung dài và giọng điệu khá lạnh lùng.

Theo Berger, đây giống một văn bản mang tính cảnh báo và nhắc nhở nhân viên về những giới hạn sau khi nghỉ việc. Trên thực tế, người lao động thường không nhận được một lá thư riêng nhắc lại những điều họ được phép hoặc không được phép làm sau khi rời công ty.

Fray-Witzer cho rằng động cơ của Beast Industries không khó hiểu. Công ty có thể muốn ngăn nhân viên cũ làm ảnh hưởng đến thương hiệu hoặc tận dụng nội dung của MrBeast để kiếm lợi sau khi nghỉ việc.

Ở tuổi 28, Donaldson hiện sở hữu hơn 523 triệu lượt đăng ký trên YouTube. Công ty của anh cũng phát triển nhanh chóng, từng được định giá khoảng 5 tỷ USD vào năm ngoái. Beast Industries hiện có gần 800 nhân viên và mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực, trong đó có sản xuất kẹo và dịch vụ tài chính.

Tuy nhiên, Fray-Witzer cho rằng vấn đề đáng bàn nằm ở phạm vi áp dụng của điều khoản. Ông nhận định yêu cầu này có thể trở nên quá mức nếu mục đích thực sự chỉ là ngăn nhân viên cũ nói bất cứ điều gì về MrBeast hoặc công ty.

Các luật sư cho biết lá thư nói trên không phải hợp đồng và nhiều khả năng không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý.

Dù vậy, DeSimone lưu ý nếu nhân viên từng ký một thỏa thuận riêng, trong đó cam kết không bình luận về Beast Industries trên mạng xã hội, nhưng sau đó vi phạm, công ty có thể có cơ sở để khởi kiện.

Công ty Beast Industries của MrBeast mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực, trong đó có sản xuất kẹo và dịch vụ tài chính. Ảnh: Reuters.

Ngay cả trong trường hợp đó, việc yêu cầu tòa án thực thi điều khoản cũng không đơn giản. Theo Fray-Witzer, MrBeast có thể phải chứng minh công ty thực sự chịu thiệt hại từ hành vi của nhân viên cũ.

Dù điều khoản khó được thực thi về mặt pháp lý, nó vẫn có thể khiến nhân viên e ngại và hạn chế lên tiếng sau khi nghỉ việc.

DeSimone cho rằng người lao động thường phải cân nhắc liệu việc lên tiếng có đáng để họ đối mặt với những rắc rối có thể phát sinh hay không. Đây cũng là yếu tố khiến một văn bản chưa chắc có hiệu lực pháp lý vẫn có thể tạo ra tác động đáng kể đến hành vi của người nhận.