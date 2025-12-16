Toàn cảnh Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hà Nội là ngày hội thể thao lớn nhất của Thành phố được tổ chức 4 năm một lần. Trải qua 10 kỳ Đại hội, Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hà Nội ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng, số môn thi và số lượng vận động viên tham gia, nhiều kỷ lục được xác lập. Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hà Nội lần thứ 11 năm 2025 có 25 môn thi, là kỳ Đại hội có số lượng các môn thi đấu cao nhất với gần 8000 lượt vận động viên đủ điều kiện tham gia thi đấu, các vận động viên thi đấu hết mình, trên tinh thần“Thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng” và phát huy tài năng để đạt được thành tích tốt nhất.