Toàn cảnh Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI

Tối 15/12, tại Cung điền kinh Hà Nội (phường Từ Liêm), Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI với sự tham gia của hơn 1.700 đại biểu, vận động viên.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Vũ Đại Thắng (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội); Hoàng Đạo Cương (Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Nguyễn Danh Hoàng Việt (Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam); Trần Văn Mạnh (Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam).
Phần diễu hành của các đoàn rước ảnh Bác, đoàn Hồng Kỳ và đoàn khối thi đua như: Bộ tư lệnh Thủ đô, Công an Hà Nội, Thanh niên, Nông dân, Hội Phụ nữ, đội vận động viên tiêu biểu... Với chủ đề “Hà Nội rực rỡ - Khát vọng vươn cao”, Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI thu hút hơn 1.700 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 11 cụm thi đua của 126 xã, phường cùng các sở, ngành, đoàn thể tham gia diễu hành; gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên tham gia các màn đồng diễn thể thao và biểu diễn nghệ thuật chào mừng.
Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025 là hoạt động trọng điểm nhằm đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", phát triển thể thao quần chúng, gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Đại hội góp phần xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về trí tuệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Đại hội là dịp tuyển chọn, bồi dưỡng lực lượng vận động viên xuất sắc chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X năm 2026.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hà Nội là ngày hội thể thao lớn nhất của Thành phố được tổ chức 4 năm một lần. Trải qua 10 kỳ Đại hội, Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hà Nội ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng, số môn thi và số lượng vận động viên tham gia, nhiều kỷ lục được xác lập. Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hà Nội lần thứ 11 năm 2025 có 25 môn thi, là kỳ Đại hội có số lượng các môn thi đấu cao nhất với gần 8000 lượt vận động viên đủ điều kiện tham gia thi đấu, các vận động viên thi đấu hết mình, trên tinh thần“Thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng” và phát huy tài năng để đạt được thành tích tốt nhất.
Nghi thức thắp lửa đuốc được các vận động viên tiêu biểu của Hà Nội cử hành long trọng tại buổi lễ.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng lên sân khấu trao truyền ngọn lửa, cùng các vận động viên thắp sáng đài đuốc của Đại hội.
Vận động viên Lê Anh Phương – Môn Khiêu vũ thể thao thay mặt các vận động viên tham dự Đại hội lên tuyên hứa tại buổi lễ.
Trọng tài Trần Văn Hậu - Môn Bóng chuyền thay mặt các trọng tài điều hành các môn thi đấu tại Đại hội lên tuyên thệ tại buổi lễ.
Sau phần nghi thức, phần hội diễn ra sôi nổi với chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc mang chủ đề "Hà Nội rực rỡ - Khát vọng vươn cao", với những titiết mục đặc sắc ca ngợi tinh thần thể thao và khát vọng phát triển của Thủ đô.
Đại hội được tổ chức trong 42 ngày, từ 4/11 đến 15/12/2025, tại 12 xã, phường và 4 cơ sở thể thao trực thuộc Sở. Đại hội thi đấu 25 môn thể thao, gồm: Bơi, điền kinh, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, Taekwondo, vật, quần vợt, bóng chuyền (da, hơi), bóng rổ, Karate, Thể dục Aerobic, Wushu, Billiards & Snooker, cờ vua, cờ tướng, khiêu vũ thể thao, Pencak silat, Vovinam, Roller Sports, Thể thao điện tử, võ cổ truyền, đá cầu, thể dục dưỡng sinh, kéo co.