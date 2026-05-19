Tòa bác kháng cáo của nữ tài xế uống 8 lon bia, tông tử vong chủ tịch xã

Nữ tài xế uống khoảng 8 lon bia, điều khiển ôtô tông tử vong chủ tịch xã, kháng cáo xin hưởng án treo, nhưng tòa phúc thẩm không chấp nhận.

Ngày 19/5, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (34 tuổi, trú xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Bị hại là ông Lê Phước Toàn (đã tử vong). Trước khi bị bà Chi lái ôtô tông tử vong, ông Toàn là Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm do TAND khu vực 5, tỉnh Đắk Lắk xét xử, đã tuyên phạt bị cáo 3 năm tù và buộc bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 500 triệu đồng.

Bị cáo Lê Thị Cẩm Chi.

Sau bản án, đại diện hợp pháp của bị hại kháng cáo, đề nghị tăng hình phạt và tăng mức bồi thường; bị cáo Lê Thị Cẩm Chi cũng kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Thị Cẩm Chi thừa nhận hành vi điều khiển ôtô sau khi đã sử dụng khoảng 8 lon bia, dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng như cáo trạng truy tố.

Bị cáo cho biết thời điểm xảy ra sự việc do vội về nhà nên thiếu quan sát khi lưu thông trên Quốc lộ 27, qua đó xảy ra va chạm với ông Lê Phước Toàn trong lúc nạn nhân đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực ngập nước. Bị cáo cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để có điều kiện chăm lo cho con nhỏ.

Ông Lê Vĩnh Hảo, bố của nạn nhân Lê Phước Toàn, người đại diện hợp pháp của bị hại, đề nghị HĐXX xử lý nghiêm, đồng thời yêu cầu tăng mức bồi thường và hỗ trợ nuôi dưỡng hai con của ông Toàn đến tuổi trưởng thành.

Đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk nhận định bản án sơ thẩm là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đồng thời cho rằng sau khi gây tai nạn, bị cáo bỏ trốn, không ra trình diện ngay nên đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên giữ nguyên mức án 3 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Cẩm Chi và buộc bị cáo bồi thường hơn 444 triệu đồng cho gia đình bị hại. Bị cáo buộc phải chu cấp cho 2 con của ông Toàn (14 tuổi và 10 tuổi) đến năm 18 tuổi, mỗi cháu khoảng 2 triệu đồng/tháng.

Theo cáo trạng, tối 3/10/2025, bị cáo Chi điều khiển ôtô biển số 47A-461.73 đến quán ăn trên địa bàn xã Dray Bhăng để phụ nấu ăn. Khoảng 19h cùng ngày, Chi cùng chủ quán và 7 người đàn ông khác tham gia bữa tiệc tối, có uống bia. Trong khoảng 2 giờ, Chi đã uống khoảng 8 lon bia.

Đến hơn 21h cùng ngày, sau khi nhận điện thoại của mẹ chồng báo con nhỏ ở nhà đang khóc, dù đã sử dụng nhiều bia rượu, Chi vẫn điều khiển ôtô trở về nhà.

Khi lưu thông trên Quốc lộ 27, đoạn qua thôn 4, xã Đray Bhăng, do thiếu quan sát và không làm chủ tay lái, ôtô do Chi điều khiển đã tông trúng ông Lê Phước Toàn. Thời điểm này, ông Toàn đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông do tuyến quốc lộ bị ngập nước, gây nguy hiểm cho người dân lưu thông.

Sau va chạm, Chi dừng xe, cùng một số người đưa ông Toàn vào lề đường rồi gọi chồng đến hiện trường. Bản thân Chi về nhà cho con ăn, sau đó vứt điện thoại và đến nhà bạn ngủ qua đêm.

Đến 6h ngày 14/10/2025, Chi gọi điện cho chồng và biết ông Toàn đã tử vong nên 8h30 cùng ngày, người này đến cơ quan công an khai nhận toàn bộ hành vi. Tại thời điểm kiểm tra, nữ tài xế không vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Cáo trạng cũng nêu rõ, sau khi gây tai nạn, Chi đã bỏ trốn, đến sáng hôm sau mới ra đầu thú. Quá trình điều tra, Chi thừa nhận có sử dụng rượu bia.

Lời khai của nhân chứng và trích xuất camera xác định người phụ nữ này đã uống khoảng 8 lon bia (330 ml, nồng độ cồn 4,5%) trước khi lái xe gây tai nạn.