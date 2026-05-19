Đánh hàng xóm vì bênh con, người phụ nữ bị tuyên hơn 4 tháng tù

Với cáo buộc đánh người phụ nữ cùng tòa chung cư để bênh con trai, bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh bị tòa tuyên 4 tháng 10 ngày tù (bằng thời gian tạm giam).

Sáng 19/5, Tòa án nhân dân khu vực 4, Hà Nội, mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại chung cư CT5-ĐN2, Khu đô thị Mỹ Đình, phường Từ Liêm) mức án 4 tháng 10 ngày tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Bị cáo được trả tự do ngay tại tòa, do đã chấp hành xong án phạt.

Hối hận, xin tòa "giơ cao đánh khẽ"

Hội đồng xét xử đánh giá khi nhận được lời góp ý từ người khác về con trai mình, bị cáo Vân Anh nên có nhiều giải pháp như trao đổi với chị H. (bị hại) để được thông cảm; hoặc phối hợp với ban quản lý tòa nhà để theo dõi, quản lý con tốt hơn, nhưng lại hành hung chị H. làm sự việc nghiêm trọng.

Khai tại tòa, bị cáo Vân Anh cho hay không hề biết con trai sàm sỡ người khác. Mỗi khi ra ngoài, người thân luôn theo sát con.

"Sau một thời gian bị tạm giam, bị cáo thấy hành vi của mình là sai với chị H., bị cáo mong chị thông cảm trước hoàn cảnh con trai bệnh tật… Bị cáo cũng mong tòa ‘giơ cao đánh khẽ", Vân Anh nhẹ giọng nói.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh tại tòa.

Sau lời khai của Vân Anh, một Hội thẩm nhân dân cho hay bị cáo nhận tội, gửi lời xin lỗi bị hại. Điều này cho thấy bị cáo đã thành khẩn, hối lỗi, biết mình sai, Hội đồng xét xử ghi nhận. Đây là bài học trong cách ứng xử hàng ngày, bị cáo nên rút kinh nghiệm tránh cho mình những tình huống tương tự.

Về phía chị H., vị Hội thẩm nhân dân đánh giá chị H. tố giác hành vi "biến thái" của con trai Vân Anh, nhưng việc đăng lên mạng xã hội là chưa chuẩn mực, nên rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, ý kiến này của Hội thẩm nhân dân bị người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị H. phản đối. Người bảo vệ quyền lợi cho rằng chị H. đăng lên mạng trong nhóm cư dân để "cảnh báo" chứ không có ý đồ xấu.

Tiếp diễn phiên tòa, người bảo vệ quyền lợi của chị H. cho hay, sau sự việc, chị H. phải nằm viện điều trị nhiều ngày, thuê nhà ở nơi khác do áp lực tinh thần. Hôm nay, chị H. xin xét xử vắng mặt, đã kê khai tổng thiệt hại sau vụ việc khoảng 50 triệu đồng nhưng không đòi hỏi bồi thường, chỉ đề nghị tòa xử lý nghiêm bị cáo.

Hàng xóm bức xúc với cách hành xử của bị cáo

Đối đáp lại ý kiến của người bảo vệ quyền lợi cho bị hại, Vân Anh cho biết hành hung chị H. là do bức xúc bộc phát, trước đây 2 bên gia đình dù sát vách nhau cũng chưa có hiềm khích...

Trước khi luận tội, Chủ tọa công bố thêm lời khai những người làm chứng thể hiện, họ đều bức xúc trước cách hành xử của Vân Anh. Họ cho rằng hành vi của bị cáo làm mất an ninh trật tự tòa nhà, mất đoàn kết nội bộ cư dân.

Cáo trạng cho thấy chị H. (trú cùng tầng chung cư với bị cáo Vân Anh) đã đăng tải thông tin phản ánh cháu D. (SN 2012, là con trai của Vân Anh) có biểu hiện xàm sỡ, "biến thái".

Cho rằng thông tin trên xúc phạm con trai mình, tối 9/1/2026, bị cáo Vân Anh kể lại sự việc cho người thân. Đến 20h cùng ngày, khi chị H. đi làm về tới trước cửa, Vân Anh từ trong nhà đi ra, lớn tiếng chửi bới rồi lao tới dùng tay túm tóc, đánh vào vùng đầu chị H.

Khi ông Phạm Hồng Tuấn (Phó Ban quản trị tòa nhà) và anh Nguyễn Thế Trung (tổ trưởng tổ quản lý vận hành tòa nhà) có mặt, bị cáo Vân Anh mới dừng việc hành hung chị H.

Tuy nhiên, 2 bên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại, chồng của Vân Anh là ông Nguyễn Trọng Thủy cũng ra ngoài chửi bới.

Theo Viện Kiểm sát, chị H. bị đánh phải nhập viện, Giấy chứng nhận thương tích thể hiện nạn nhân sưng nề, đau vùng thái dương đỉnh, đau đầu, ù tai trái, buồn nôn.

Sau sự việc, chị H. giao nộp cho cơ quan điều tra clip ghi lại diễn biến mình bị chửi bới, hành hung.

Đối với vai trò của ông Nguyễn Trọng Thủy và 2 người thân của Vân Anh, Viện Kiểm sát cho rằng quá trình điều tra xác định những người này không có hành vi giúp sức hoặc cổ vũ cho Vân Anh đánh người, nên không xem xét xử lý hình sự.