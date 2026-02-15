Tình yêu ngập tràn trên những chuyến bay Vietjet mùa Valentine

Mùa Valentine năm nay, mỗi chuyến bay không chỉ là hành trình di chuyển, mà còn trở thành không gian của yêu thương không biên giới. Đó là nơi hành khách từ nhiều quốc gia cùng chia sẻ khoảnh khắc ấm áp và rộn ràng.