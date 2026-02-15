Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tình yêu ngập tràn trên những chuyến bay Vietjet mùa Valentine

  • Chủ nhật, 15/2/2026 11:00 (GMT+7)
Tình yêu ngập tràn khoang tàu bay Vietjet trong dịp Lễ Tình yêu 14/2, khi những cảm xúc ngọt ngào lan tỏa giữa tầng mây ở độ cao 10.000 m.

Vietjet anh 1

Mùa Valentine năm nay, mỗi chuyến bay không chỉ là hành trình di chuyển, mà còn trở thành không gian của yêu thương không biên giới. Đó là nơi hành khách từ nhiều quốc gia cùng chia sẻ khoảnh khắc ấm áp và rộn ràng.
Vietjet anh 2

Khoang tàu bay trở nên sôi động với màn trình diễn âm nhạc ngẫu hứng, nụ cười rạng rỡ và sự tương tác thân thiện giữa phi hành đoàn và hành khách.

Vietjet anh 3Vietjet anh 4Vietjet anh 5Vietjet anh 6

“Cảm ơn phi hành đoàn Vietjet đã mang đến chuyến bay mùa Valentine thật nhiều cảm xúc. Không khí rộn ràng và ấm áp trên khoang khiến hành trình bay trở nên vui vẻ và ý nghĩa hơn bao giờ hết”, anh Quyền, một hành khách trên chuyến bay, chia sẻ.

Vietjet anh 7

Tấm thiệp tri ân và món quà nhỏ xinh được phi hành đoàn Vietjet trao tận tay đã tạo nên bất ngờ thú vị cho nhiều cặp đôi và gia đình trong ngày đặc biệt này.
Vietjet anh 8

Hơn cả việc đưa hành khách đến điểm đến, chuyến bay Vietjet còn đóng vai trò như cầu nối kết nối các quốc gia và nền văn hóa trong một thế giới ngày càng gần nhau hơn. Không gian chuyến bay giờ đây là điểm giao thoa của nhiều nền văn hóa, gắn kết trái tim và lan tỏa nguồn năng lượng yêu thương tích cực.

Vietjet anh 9Vietjet anh 10Vietjet anh 11Vietjet anh 12

Thông qua trải nghiệm được chăm chút từ chi tiết nhỏ, Vietjet mang đến cho hành khách hành trình tràn đầy cảm xúc - nơi mỗi chuyến bay là kỷ niệm đáng nhớ. Không chỉ trong mùa Valentine, Vietjet tiếp tục lan tỏa tinh thần kết nối và sẻ chia trên mỗi hành trình, đưa con người từ nhiều quốc gia, nhiều châu lục và nhiều thế hệ xích lại gần nhau hơn qua trải nghiệm bay ngày càng trọn vẹn.

Minh Dương

Vietjet Vietjet Air Valentine hàng không

