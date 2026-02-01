Doanh thu quý IV tăng 47%, Vietjet mở rộng mạng bay quốc tế năm 2025

Vietjet ghi nhận doanh thu quý IV/2025 tăng 47%, lợi nhuận vượt kế hoạch năm, tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế, đầu tư đội bay và củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững.

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) công bố kết quả kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tích cực trong quý IV và cả năm 2025, khẳng định năng lực vận hành linh hoạt, hiệu quả. Đây là nền tảng để Vietjet bước vào năm 2026 với chiến lược bứt phá trên quy mô toàn cầu.

Lợi nhuận duy trì đà tăng trưởng bền vững

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, trong quý IV/2025, doanh thu công ty mẹ của Vietjet đạt 29.035 tỷ đồng , tăng 47% so với cùng kỳ; lũy kế cả năm đạt 81.426 tỷ đồng , tăng 14% so với năm 2024. Lợi nhuận gộp công ty mẹ cả năm đạt 8.213 tỷ đồng , nhờ mở rộng mạng bay và chi phí nhiên liệu giảm so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ và hợp nhất trong quý IV/2025 lần lượt đạt 475 tỷ đồng và 579 tỷ đồng , tăng 93,4% và 436% so với cùng kỳ.

Doanh thu quý IV tăng 47%, Vietjet tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế trong năm 2025.

Tính chung cả năm, lợi nhuận trước và sau thuế công ty mẹ đạt 2.462 tỷ đồng và 1.968 tỷ đồng , tăng lần lượt 40,8% và 51,1%, vượt 121% kế hoạch năm 2025.

Năm 2025, doanh thu hợp nhất đạt 82.093 tỷ đồng , tăng 14% so với năm 2024. Lợi nhuận hợp nhất trước và sau thuế lần lượt đạt 2.630 tỷ đồng và 2.123 tỷ đồng , tăng 44,3% và 51,2%, vượt hơn 120% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vietjet đạt 139.459 tỷ đồng . Chỉ số nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,25 lần và chỉ số thanh khoản đạt 1,53 lần - thuộc nhóm dẫn đầu trong ngành hàng không.

Năm 2025, Vietjet ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế công ty mẹ tăng 40,8% và 51,1%, đạt vượt 121% kế hoạch năm 2025.

Trong năm 2025, Vietjet phát hành thành công 50 triệu cổ phiếu, tăng vốn chủ sở hữu thêm 5.000 tỷ đồng , góp phần nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả kinh doanh dài hạn. Hãng cũng đóng góp trực tiếp và gián tiếp vào ngân sách Nhà nước 10.537 tỷ đồng .

Mở rộng mạng bay và hợp tác quốc tế

Trong quý IV/2025, Vietjet vận chuyển hơn 6,7 triệu lượt hành khách trên 36.100 chuyến bay. Lũy kế cả năm, hãng phục vụ 28,2 triệu lượt khách trên 153.000 chuyến bay, tăng lần lượt 9% và 11,2% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 113.923 tấn.

Đến nay, Vietjet tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu thị trường nội địa và quốc tế về lượng hành khách vận chuyển.

Năm 2025, Vietjet vận chuyển 28,2 triệu lượt khách trên 153.000 chuyến bay.

Năm 2025, hãng khai thác tổng cộng 254 đường bay, gồm 52 đường bay nội địa và 202 đường bay quốc tế, đồng thời mở mới 22 đường bay tới khu vực Trung Á và Trung Quốc.

Quý IV/2025 ghi nhận nhiều dấu mốc quan trọng trong chiến lược đầu tư dài hạn của hãng. Vietjet tiếp nhận tổng cộng 22 tàu bay mới - đợt tăng cường đội bay lớn nhất kể từ khi thành lập.

Trong năm, hãng ký hợp đồng mua 100 tàu bay A321neo với Airbus và ký kết hợp đồng mua 92 động cơ Trent 7000 kèm dịch vụ bảo dưỡng, tổng trị giá 3,8 tỷ USD với Rolls-Royce.

Tháng 12/2025, Vietjet Thái Lan tiếp nhận tàu bay Boeing mới, góp phần mở rộng quy mô đội bay toàn hệ thống trước thềm năm 2026.

Song song với phát triển đội bay, Vietjet tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua chương trình hợp tác đào tạo phi công theo chuẩn quốc tế.

Trong năm 2025, Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) đã đào tạo hơn 162.000 lượt học viên với 15.198 khóa học, chủ động đào tạo phi công, kỹ sư, nhân viên khai thác mặt đất và các vị trí chuyên môn khác nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng tăng của hãng và ngành hàng không.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Vietjet ghi dấu mốc cất nóc dự án hangar kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên đến sân bay mới.

Đa dạng hóa trải nghiệm khách hàng tại Tân Sơn Nhất

Không ngừng đổi mới, Vietjet liên tục giới thiệu sản phẩm và tiện ích hiện đại như hạng vé Business, chương trình thành viên SkyJoy, dịch vụ mua sắm trên không; cùng giải pháp số như đặt vé, thanh toán đa kênh và trợ lý AI Amy. Hãng cũng triển khai chương trình mang đậm bản sắc văn hóa địa phương trong dịp lễ như Chuseok (Hàn Quốc), Holi, Diwali (Ấn Độ) hay Tết Trung thu tại khu vực Đông Bắc Á.

Trong quý IV/2025, tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Vietjet đã tự phục vụ mặt đất cho toàn bộ chuyến bay nội địa và quốc tế, thay thế mô hình thuê ngoài. Việc tự phục vụ mặt đất tại hai sân bay lớn nhất Việt Nam góp phần cải thiện tỷ lệ đúng giờ và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh đó, hãng mở rộng khu vực làm thủ tục nội địa, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong điều hành, bao gồm giám sát hoạt động bay theo thời gian thực, điều phối phương tiện, quản trị dữ liệu và triển khai sinh trắc học, định danh điện tử.

Vietjet được Airline Ratings vinh danh trong "Top 10 hãng hàng không an toàn bậc nhất thế giới 2025".

Với những kết quả đạt được, Vietjet được AirlineRatings - tổ chức uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đánh giá an toàn và chất lượng hàng không - vinh danh trong "Top 10 hãng hàng không an toàn bậc nhất thế giới 2025", "Top hãng hàng không bền vững toàn cầu 2025" và "Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt bậc nhất thế giới".

Hãng cũng được World Travel Awards vinh danh là "Hãng hàng không hàng đầu châu Á về trải nghiệm khách hàng", được Brand Finance bình chọn trong "Top thương hiệu hàng không giá trị bậc nhất ASEAN 2025", được tạp chí Forbes xếp hạng "Top 50 công ty niêm yết tốt bậc nhất Việt Nam 2025" và được HR Asia bình chọn là "Nơi làm việc tốt bậc nhất châu Á năm 2025".

Ngoài ra, Vietjet còn được trao giải vàng tại Giải thưởng Phát triển bền vững Giao thông vận tải theo chuẩn ESG (ESG Transport Sustainability Award) năm 2025.

Vietjet bước sang năm 2026 với nền tảng vững chắc để tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững, mở rộng toàn cầu.

Với kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, đội bay mở rộng, hợp tác quốc tế sâu rộng và năng lực vận hành ngày càng được củng cố, Vietjet bước sang năm 2026 với nền tảng vững chắc để tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững và mở rộng toàn cầu.