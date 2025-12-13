Vietjet thúc đẩy hành lang sáng tạo song phương Việt Nam - Ấn Độ

|
Sau gần 5 tháng tìm kiếm và ươm mầm ý tưởng mang tính đột phá, “Chuyến bay khởi nghiệp” do Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam, Vườn ươm Sáng tạo Amity (Ấn Độ) và Vietjet đồng sáng lập chính thức khép lại.
|
Vượt ra khỏi ý nghĩa của một cuộc thi, “Chuyến bay khởi nghiệp” đánh dấu sự thống nhất về thúc đẩy quan hệ song phương trong việc phát triển hàng không, tạo điều kiện cho ngành du lịch Việt Nam - Ấn Độ. Sự mở rộng này không chỉ đáp ứng nhu cầu du lịch mà còn mở ra cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo hai nước.
|
Đại diện Vietjet - ông Dương Hoài Nam, Giám đốc văn phòng miền Bắc Vietjet, chúc mừng các đội thi tại vòng chung kết "Chuyến bay khởi nghiệp".
|
Với sự đồng hành của Vietjet, các đội xuất sắc của "Chuyến bay khởi nghiệp" không chỉ nhận được sự cố vấn trực tiếp từ chuyên gia và nhà sáng lập uy tín của hai nước, mà còn được tài trợ vé máy bay hai chiều, tạo điều kiện thuận lợi để di chuyển giữa Việt Nam và Ấn Độ trong toàn bộ hành trình.
|
Tại vòng chung kết, các đội chiến thắng ở mỗi lĩnh vực được trao 1.000 USD tiền mặt cùng cặp vé khứ hồi Vietjet giữa hai quốc gia.
|
Các đội thi xuất sắc của "Chuyến bay khởi nghiệp" từ Việt Nam và Ấn Độ cùng nhau thi tài tại Hà Nội để tìm ra đội chiến thắng.
|
“Chuyến bay khởi nghiệp” là sáng kiến thiết thực góp phần hình thành hành lang đổi mới xuyên biên giới giữa hai thị trường năng động bậc nhất châu Á. Chương trình thể hiện vai trò tiên phong của Vietjet trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nuôi dưỡng trí tuệ trẻ và gia tăng khả năng tiếp cận thị trường, nhà đầu tư và công nghệ cho startup.
|
Nhiều năm qua, Vietjet triển khai chương trình học bổng, đổi mới sáng tạo và hợp tác đại học. Việc đồng sáng lập “Chuyến bay khởi nghiệp” tiếp tục thể hiện cam kết nuôi dưỡng trí tuệ trẻ và thúc đẩy giải pháp công nghệ mới cho cộng đồng.
|
Tiên phong khai thác đường bay thẳng giữa Việt Nam và các đại đô thị tại Ấn Độ, Vietjet hiện kết nối trực tiếp Việt Nam với New Delhi, Mumbai, Kochi, Ahmedabad, Bengaluru và Hyderabad.
|
Thành công mùa đầu tiên đặt nền móng cho hành trình hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng sáng tạo, mở ra cơ hội để dự án trẻ tiếp tục “cất cánh” - vươn ra khu vực và thế giới.