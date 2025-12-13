Vietjet thúc đẩy hành lang sáng tạo song phương Việt Nam - Ấn Độ

Với sự đồng hành của Vietjet, các đội xuất sắc của "Chuyến bay khởi nghiệp" không chỉ nhận được sự cố vấn trực tiếp từ chuyên gia và nhà sáng lập uy tín của hai nước, mà còn được tài trợ vé máy bay hai chiều, tạo điều kiện thuận lợi để di chuyển giữa Việt Nam và Ấn Độ trong toàn bộ hành trình.