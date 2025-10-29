Vietjet đồng hành các 'anh tài' ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Chung tay chia sẻ cùng cộng đồng, Vietjet đồng hành Ngân hàng số Vikki trong chương trình “Tôi! Người Việt Nam” - đêm nhạc gây quỹ ủng hộ người dân chịu thiệt hại do bão lũ.

Tôi! Người Việt Nam” không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, nơi nghệ sĩ, doanh nghiệp và khán giả cùng chung một tấm lòng vì cộng đồng.

Diễn ra lúc 20h30 ngày 29/10 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, đêm nhạc “Tôi! Người Việt Nam” quy tụ 25 “anh tài”, cùng các nghệ sĩ, vận động viên, diễn viên và ca sĩ được yêu mến qua chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” như NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Trương Thế Vinh, BB Trần, Rhymastic, Kay Trần, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, Cường Seven… cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.

Tại sự kiện “Tôi! Người Việt Nam” diễn ra ngày 29/10, khán giả có thể nhận e-Voucher Vietjet 100.000 đồng khi thực hiện đăng ký tại gian hàng Vietjet.

Đồng hành chương trình ý nghĩa, Vietjet không chỉ tham gia đóng góp trực tiếp mà còn cùng lan tỏa thông điệp ý nghĩa, kêu gọi người tham dự chung tay ủng hộ người dân chịu thiệt hại vì bão lũ.

Ngoài ra tại sự kiện “Tôi! Người Việt Nam” diễn ra ngày 29/10, người dân và du khách tham dự có thể nhận e-Voucher Vietjet 100.000 đồng khi thực hiện đăng ký tại gian hàng Vietjet. 10 cá nhân đóng góp nổi bật sẽ nhận được món quà tri ân là vé khứ hồi nội địa bay cùng Vietjet. Độc giả xem thông tin chi tiết tại đây.

Thông qua việc đồng hành đêm nhạc “Tôi! Người Việt Nam”, Vietjet khẳng định cam kết lan tỏa giá trị nhân văn tới cộng đồng.

Toàn bộ doanh thu từ bán vé (sau khi trừ nghĩa vụ thuế và phí quản lý bán vé), cùng các khoản ủng hộ của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đồng hành sẽ được gửi đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để hỗ trợ người dân vùng bão lũ khắc phục khó khăn, tái thiết cuộc sống.

Đồng hành cùng đêm nhạc “Tôi! Người Việt Nam” không chỉ khẳng định cam kết của Vietjet trong việc mang tới cơ hội bay cho mọi người, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, chung tay cùng mang tới những giá trị mới tốt đẹp cho cộng đồng.