Gương mặt đẹp nhất thế giới gây tranh cãi

  • Thứ ba, 30/12/2025 18:18 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Trương Triết Hạn bị phong sát tại Trung Quốc nhiều năm qua vì ồn ào. Mới đây, anh đứng đầu danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” năm 2025.

Truong Triet Han anh 1

Mới đây, trang TC Candler của Mỹ công bố danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” năm 2025. Đáng chú ý, nam diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn xếp ở vị trí số một, vượt qua nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí toàn cầu. Theo bảng xếp hạng này, diễn viên Hollywood Jacob Elordi đứng thứ 2. Vị trí thứ 3 thuộc về nam diễn viên Singapore Tôn Chính.
Truong Triet Han anh 2

Việc Trương Triết Hạn dẫn đầu danh sách nhanh chóng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều, bởi nam diễn viên từng vướng bê bối nghiêm trọng vào năm 2021. Khi đó, anh bị liệt vào danh sách đen tại Trung Quốc đại lục và buộc phải chuyển hướng, tìm kiếm cơ hội hoạt động ở thị trường nước ngoài.
Truong Triet Han anh 3Truong Triet Han anh 4

Sự việc năm đó khiến Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Trung Quốc (CAFA) lên tiếng, kêu gọi các đơn vị thành viên tẩy chay nam diễn viên. Trong thông báo đăng tải trên Weibo, Ủy ban Đạo đức và Tự kỷ luật của hiệp hội cho rằng hành động của Trương Triết Hạn là không phù hợp, gây tổn hại đến tình cảm dân tộc và tạo ảnh hưởng tiêu cực tới công chúng trẻ. Từ đó, hiệp hội đưa ra hình thức khiển trách về mặt đạo đức đối với nam diễn viên.

Truong Triet Han anh 5Truong Triet Han anh 6

Dù đã lên tiếng xin lỗi, nam diễn viên vẫn hết đường trở lại. Hệ quả của vụ việc là hơn 20 thương hiệu từng hợp tác với Trương Triết Hạn đồng loạt tuyên bố chấm dứt quan hệ, trong đó có nhiều nhãn hàng lớn. Không lâu sau đó, các tài khoản mạng xã hội của nam diễn viên bị khóa. Nhiều tác phẩm có sự tham gia của anh bị gỡ bỏ khỏi nền tảng phát hành.

Truong Triet Han anh 7Truong Triet Han anh 8

Theo HK01, Trương Triết Hạn trở thành nghệ sĩ thứ 2 sau Kris Wu, bị cấm tất cả tài khoản trên mọi nền tảng và tất cả tác phẩm bị xóa bỏ, sự nghiệp diễn xuất kết thúc. Thời điểm đó, trang web chính thức của Học viện Sân khấu Thượng Hải cũng xóa tên Trương Triết Hạn khỏi danh sách cựu sinh viên.

Truong Triet Han anh 9Truong Triet Han anh 10

Việc Trương Triết Hạn bất ngờ đứng đầu bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế đang gây xôn xao cộng đồng fan. Nhiều năm qua, nam diễn viên này gần như không có hoạt động trong giới giải trí. Do đó, việc anh xuất hiện trong BXH, thậm chí ở vị trí cao nhất gây bất ngờ.

Truong Triet Han anh 11

Trương Triết Hạn sinh năm 1991, là ca sĩ kiêm diễn viên. Anh hoạt động từ năm 2022 sau đó nổi tiếng qua các bộ phim Vân Tịch truyện, Sơn Hà Lệnh… Ngay trước thời điểm bị phong sát, Trương Triết Hạn trở thành hiện tượng nhờ bộ phim đam mỹ Sơn Hà Lệnh đóng cùng Cung Tuấn.

Truc Nhan vap tranh luan hinh anh

Trúc Nhân vấp tranh luận

14 giờ trước 05:00 30/12/2025

0

Một số nội dung trong quy định gia nhập FC trên fanpage Nhàn Phi Cung được cho là của Trúc Nhân đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Beyonce thanh ty phu hinh anh

Beyoncé thành tỷ phú

19 giờ trước 23:39 29/12/2025

0

Forbes ước tính Beyoncé kiếm được 148 triệu USD vào năm 2025, khiến cô trở thành ca sĩ, nhạc sĩ được trả lương cao thứ 3 trên thế giới.

Ha Anh len tieng tin 'quyt luong' hinh anh

Hà Anh lên tiếng tin 'quỵt lương'

22 giờ trước 20:42 29/12/2025

0

Khi bị một tài khoản tố "không trả tiền lương trợ lý", Hà Anh cho biết đây là thông tin bịa đặt, nhằm bôi nhọ hình ảnh và uy tín của cô.

Thái Linh

Ảnh: Weibo

Trương Triết Hạn Trung Quốc

