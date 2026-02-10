Đón Táo quân với Vietjet trên những chuyến bay ngập tràn không khí Tết

Trong không khí Tết Nguyên đán rộn ràng đang đến gần, hành khách bay cùng Vietjet đã có dịp đón Ông Công, Ông Táo và Nàng Xuân ngay trên những chuyến bay dịp 23 tháng Chạp.

Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp là thời điểm Táo quân cưỡi cá chép về trời báo cáo việc nhà trong năm, đồng thời cũng là dịp để mỗi gia đình dọn dẹp, khép lại năm cũ và chuẩn bị đón năm mới an lành. Trên hành trình đặc biệt này, phi hành đoàn Vietjet gửi tới hành khách những món quà nhỏ ý nghĩa cùng lời chúc tốt đẹp, mang đậm nét truyền thống Việt.

Những hoạt động bất ngờ, thú vị giữa không trung đã góp phần tạo nên bầu không khí rộn ràng, lan tỏa niềm vui và tiếng cười suốt chuyến bay.

Ở độ cao 10.000 m, không khí Tết trở nên ấm áp hơn khi hành khách cùng nhau sẻ chia những câu chuyện cuối năm, gửi trao lời cảm ơn và những lời chúc tốt đẹp, hướng về một năm Bính Ngọ 2026 an lành, nhiều hy vọng và khởi sắc.

Giữa hành trình cuối năm tất bật, chuyến bay cùng Vietjet Air bất ngờ trở thành một “không gian Tết trên mây” giúp du khách kịp chạm vào cảm giác đoàn viên khi mùa xuân đang rất gần.

Không chỉ mang mùa Xuân đến gần hơn bằng những hoạt động ý nghĩa, Vietjet còn mang tới các bữa ăn nóng, tươi ngon, đậm đà hương vị Tết cổ truyền, để dư vị quen thuộc của ngày đoàn viên theo cùng chuyến bay, giúp hành khách cảm nhận trọn vẹn “vị Tết” ngay trên hành trình trở về nhà.

“Được đón Ông Công, Ông Táo và Nàng Xuân ngay trên máy bay là một trải nghiệm rất đặc biệt với mình. Những hoạt động thú vị trên chuyến bay Vietjet khiến mình cảm nhận rõ không khí Tết đang đến rất gần, hành trình trở về nhà cũng vì thế mà vui vẻ, ấm áp hơn", chị Tuyết, hành khách trên chuyến bay Vietjet dịp 23 tháng Chạp chia sẻ.

Khi hương vị quen thuộc và không khí xuân len lỏi giữa tầng không, chuyến bay dường như chậm lại đôi chút, đủ để hành khách nhìn lại một năm đã qua và mở lòng cho những khởi đầu mới.

Với Vietjet, mỗi chuyến bay không chỉ là hành trình kết nối các điểm đến, mà còn là hành trình gắn kết cảm xúc, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ để Tết không chỉ bắt đầu khi về đến nhà, mà khởi đầu ngay từ khoảnh khắc cất cánh.

Vietjet không chỉ mang đến những chuyến bay an toàn, thuận tiện, mà còn tạo nên những hành trình văn hóa giàu ý nghĩa, lan tỏa giá trị truyền thống và đồng hành cùng hành khách trong những khoảnh khắc sum vầy, gửi gắm lời chúc năm mới an khang, tài lộc và tràn đầy may mắn.