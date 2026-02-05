Bay Vietjet hạng Business - nếm trọn vị Tết, đón nghìn lộc may

Vào ngày 10-20/2 (23 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng), hành khách bay Vietjet hạng Business được trải nghiệm ẩm thực đặc biệt trên độ cao 10.000 m với thực đơn Tết trọn vị.

Thực đơn Tết cổ truyền với các món ăn phong phú được phục vụ trên chuyến bay nội địa và quốc tế đến và đi từ TP.HCM, Hà Nội.

Được thiết kế và chăm chút bởi nghệ nhân ẩm thực hàng đầu, thực đơn Tết Bính Ngọ 2026 của Vietjet tôn vinh hương vị truyền thống của các vùng miền Việt Nam. Trong đó, có nhiều món ăn quen thuộc như mọc vân ám, cơm thịt kho tàu, xôi gấc giò gà, bún thang, miến măng gà, canh khổ qua cá thác lác. Các món tráng miệng đặc sắc cũng xuất hiện trong thực đơn như chè cốm sen và chè sen nhãn…

Mỗi món ăn đều hàm chứa ý nghĩa tốt lành đầu năm mới. Sắc đỏ của xôi gấc tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng; thịt kho tàu gợi nhớ bữa cơm gia đình sum vầy, ấm áp tiếng cười. Trong khi đó, canh khổ qua gửi gắm lời chúc cho năm mới an vui, mọi điều khó khăn đều nhẹ nhàng trôi qua.

Thực đơn Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là hành trình giới thiệu văn hóa, ẩm thực Việt Nam với bạn bè quốc tế, hành khách, mà còn là lời chúc an khang và may mắn mà Vietjet gửi tới hành khách trong dịp xuân về.

Khi bay hạng Business cùng Vietjet, hành khách có cơ hội tận hưởng trải nghiệm “Phong cách người dẫn đầu” cùng dịch vụ tinh tế, giàu cảm xúc; ẩm thực được chăm chút và phục vụ bởi đội ngũ phi hành đoàn tận tâm. Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, mỗi chuyến bay của Vietjet không chỉ kết nối những điểm đến, mà còn mang theo nét văn hóa đặc trưng của Tết. Nhờ vậy, hành trình đầu năm thêm ấm áp và trọn vẹn cảm xúc.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Hãng bay sở hữu khả năng quản lý chi phí, khai thác và vận hành ấn tượng. Nhờ vậy, Vietjet mang đến cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân hàng đầu Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không, theo xếp hạng của tổ chức AirlineRatings. Bên cạnh đó, Vietjet vào top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal. Thương hiệu cũng liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

