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Giải trí

Tình trạng sức khỏe của Minh Tú

  • Thứ ba, 23/6/2026 16:16 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Minh Tú cho biết sau vấn đề về xương khớp như thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống… cô được chẩn đoán thêm tình trạng nhuyễn sụn khớp gối độ 2.

Mới đây, Minh Tú có bài viết chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại. Theo người mẫu, thời gian qua, cô gặp một số vấn đề về xương khớp như thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống… Sau chấn thương và ca phẫu thuật dây chằng, hiện tại Minh Tú được chẩn đoán thêm tình trạng nhuyễn sụn khớp gối độ 2 và hội chứng Hoffa ở cả hai đầu gối.

Đến thời điểm này, Minh Tú có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên, việc chạy, nhảy, leo cầu thang, mang giày cao gót hay quay trở lại với cường độ làm việc như trước vẫn cần thêm thời gian và sự kiên nhẫn. Vì vậy, giai đoạn này người mẫu ưu tiên điều trị, tập phục hồi chức năng và tìm kiếm những phương pháp y khoa phù hợp để cải thiện sức khỏe một cách bền vững.

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Thời gian qua, Minh Tú gặp nhiều vấn đề sức khỏe nên hạn chế lịch trình công việc. Ảnh: FBNV.

“Đó cũng là lý do thời gian qua Tú xuất hiện ít hơn và chưa thể đồng hành cùng một số dự án mình rất trân quý. Hiện tại, Tú ở châu Âu để thăm gia đình chồng, dành thời gian cho bản thân, cân bằng lại cuộc sống và tập trung cho hành trình hồi phục”, Minh Tú chia sẻ.

Minh Tú thừa nhận mỗi khi nhìn thấy đồng nghiệp miệt mài làm việc, tham gia các chương trình và hoạt động sôi nổi, cô rất nhớ nghề. Người mẫu nhớ những chuyến đi, buổi làm việc kéo dài và cả nhịp sống tất bật trước đây.

“Nhưng sau tất cả, Tú nhận ra mỗi giai đoạn đều có những ưu tiên riêng và hiện tại, điều quan trọng nhất chính là sức khỏe. Tú xin chân thành cảm ơn tình yêu thương, sự quan tâm và những lời động viên từ khán giả, gia đình, bạn bè trong suốt thời gian qua”, cô cho biết thêm.

Minh Tú sinh năm 1991, bắt đầu sự nghiệp năm 2010. Sau đó, Minh Tú tham gia nhiều cuộc thi, chẳng hạn giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013, á quân Asia's Next Top Model 2017, Người đẹp Siêu quốc gia châu Á 2018 hay lọt Top 10 chung cuộc tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2018.

Minh Tú đăng ký kết hôn sáng 5/4/2024 và cử hành hôn lễ ngày 13/4/2024 sau khoảng 3 năm quen biết, hẹn hò ông xã ngoại quốc. Chồng Minh Tú là người Đức, làm việc cho công ty đa quốc gia và sinh sống ở châu Á nhiều năm qua.

Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.

Minh Hạo

Minh Tú Minh Tú người mẫu Lương Thùy Linh

  • Minh Tú

    Minh Tú

    Minh Tú, tên đầy đủ Nguyễn Minh Tú, là một người mẫu từng đạt giải Bạc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013 và là Á quân cuộc thi Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, Minh Tú đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Supranational 2018.

    • Ngày sinh: 14/11/1993
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Chiều cao: 1,78 m

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