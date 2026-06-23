Người cạnh tranh quyết liệt với Sơn Tùng

MCK đạt thành tích tốt và cũng phủ sóng truyền thông khi tung ra sản phẩm mới. Anh có lẽ là nghệ sĩ bám đuổi gần nhất với Sơn Tùng trong thời gian qua.

Không một bài đăng đếm ngược, không poster, cũng chẳng có chiến dịch truyền thông rầm rộ, MCK bất ngờ phát hành album mới vào tối 17/6.

Chỉ trong một lần ra mắt, nam rapper tung cùng lúc 30 ca khúc, mở đầu bằng bản intro Elegie. Hành động này tạo nên một trong những màn trở lại gây chú ý nhất của Vpop trong năm. Đáng nói, MCK đang có màn cạnh tranh quyết liệt với Sơn Tùng, điều mà nhiều ca sĩ trở lại trước anh không làm được.

“Cú nổ” từ MCK

Ngay sau khi lên sóng, toàn bộ album của MCK nhanh chóng thu hút lượng nghe lớn trên các nền tảng số. Hàng loạt ca khúc ghi nhận hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem chỉ sau vài ngày, kéo theo làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất là ca khúc Liệm. Câu hát: "Và nếu cho anh quay ngược thời gian/ Anh sẽ yêu em như một người bạn/ Như cách em đã từng yêu một người bạn" nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Không ít khán giả cho rằng đây là lời tự sự ẩn ý về chuyện tình cảm trong quá khứ của MCK. Dù nam rapper không lên tiếng giải thích, những suy đoán vẫn liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội.

MCK tung ra sản phẩm mới, khuấy động thị trường nhạc Việt. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh yếu tố đời tư, chất lượng âm nhạc mới là điều khiến dự án tạo được sức hút. Album quy tụ nhiều nhà sản xuất như Nemo, Cường Tống, Hoàng Tùng, Phí Quang Anh, Trịnh Lam Sa, bui.linh.bui... Trong khi đó, phần sáng tác có sự góp mặt của Tage, Tùng Dương, Obito, THANHDRAW, RPT ORIJINN... Sự kết hợp giữa nhiều màu sắc giúp album mang đến trải nghiệm đa dạng nhưng vẫn giữ được cá tính đặc trưng của MCK.

Điểm đáng chú ý là hiệu ứng của dự án. Trên YouTube Charts (chiều 22/6), Nếu như ta chẳng còn, Nguyễn Văn Mười và IDK lần lượt giữ các vị trí thứ 2, 3, 4 ở bảng xếp hạng Thịnh hành. Trong khi đó, Come My Way của Sơn Tùng M-TP tiếp tục đứng đầu.

Ở bảng xếp hạng Video nhạc của YouTube Charts, Nếu như ta chẳng còn vươn lên vị trí số một, theo sau là Life Goes On, Em, Công tử văn thơ và Come My Way.

Không chỉ YouTube, album cũng phủ sóng trên nhiều nền tảng nghe nhạc khi liên tục chiếm lĩnh các vị trí đầu tiên trong top 10. Điều đáng nói là dù phát hành đồng thời 30 video, lượt xem giữa các ca khúc khá đồng đều thay vì chỉ tập trung vào bản hit duy nhất.

Nổi bật nhất là Nếu như ta chẳng còn với hơn 2,7 triệu lượt xem, trong khi nhiều ca khúc khác cũng nhanh chóng vượt mốc hàng trăm nghìn đến hơn một triệu lượt xem. Đây là thành tích đáng chú ý trong bối cảnh MCK gần như không thực hiện bất kỳ hoạt động quảng bá nào trước khi phát hành album.

Sự trở lại của MCK càng gây chú ý khi diễn ra trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ lớn liên tiếp tung sản phẩm mới. Thời gian qua, Chi Pu, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên hay mới nhất là MONO đều có màn tái xuất, song xét về độ phủ trên các nền tảng số, mạng xã hội, album của MCK đang tạo nên sức bật đáng kể. Hiện tại, người có khả năng cạnh tranh với Sơn Tùng M-TP có lẽ chỉ có MCK.

Luôn là tâm điểm

Dự án mới cũng đánh dấu màn trở lại của nam rapper sau hơn 3 năm kể từ album 99% phát hành vào tháng 3/2023. Trong quãng thời gian đó, MCK gần như không phát hành dự án chính thức. Khác với nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ, anh cũng rất ít xuất hiện trên mạng xã hội, số lượng bài đăng khá thưa thớt và hầu như không xây dựng hình ảnh theo hướng duy trì độ phủ truyền thông.

Từ cuối 2024, anh gần như rút khỏi các hoạt động trên mạng xã hội. Fanpage chính thức ngừng cập nhật từ tháng 7/2024 và chỉ hoạt động trở lại vào tháng 10/2025. Trong khi đó, trang cá nhân mang tên Hoàng Long vẫn được nam rapper sử dụng để chia sẻ một số bài đăng với tần suất không nhiều.

MCK hiện là một trong những rapper được chú ý nhất. Ảnh: FBNV.

Dù vậy, MCK vẫn giữ được sức nóng bằng những bản remake như Thap drill tu do, Haru Haru (làm mới từ bài nhạc cùng tên của Big Bang) hay 2323 (lấy sample từ Buông đôi tay nhau ra của Sơn Tùng). Mỗi lần ra mắt, các ca khúc đều nhanh chóng tạo hiệu ứng trên nền tảng số và trở thành chủ đề thảo luận trong cộng đồng yêu rap.

Đáng chú ý, Thap drill tu do là hiện tượng của năm 2025 khi lấy cảm hứng từ ca khúc Tháp rơi tự do của ca sĩ Trung Quốc Lợi Bỉ. Chỉ sau thời gian ngắn, sản phẩm đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Thịnh hành danh mục âm nhạc trên YouTube Việt Nam, đồng thời tạo nên làn sóng hưởng ứng khi nhiều rapper và producer phát hành các phiên bản mang phong cách tương tự.

Điều tạo nên vị thế khác biệt của MCK nằm ở khả năng duy trì sức hút dù hoạt động với tần suất ít ỏi. Anh hiếm khi phát hành sản phẩm, ít chia sẻ về cuộc sống cá nhân và cũng không lựa chọn cách quảng bá rầm rộ. Ngay cả khi nhiều lần vướng tranh cãi đời tư, cái tên MCK vẫn giữ được sức hấp dẫn với công chúng. Mỗi lần trở lại, nam rapper đều đủ khả năng tạo nên cuộc thảo luận lớn và nhanh chóng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc.

MCK là một trong những rapper thành công nhất bước ra từ Rap Việt mùa đầu tiên năm 2020. Anh được đánh giá là gương mặt nổi bật của thế hệ rapper trẻ nhờ tư duy âm nhạc hiện đại, flow linh hoạt cùng phong cách rap melody mang đậm dấu ấn cá nhân. Việc kết hợp giữa hip hop, R&B và pop cũng giúp MCK mở rộng tệp khán giả, vượt ra ngoài cộng đồng yêu rap.