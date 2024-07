Tình trạng sức khỏe của Celine Dion

Celine Dion đang tích cực tập luyện để sớm trở lại sân khấu. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của diva vẫn là điều đáng lo ngại.

Theo The US Sun, nguồn tin độc quyền tiết lộ Celine Dion sẽ trở lại biểu diễn tại Las Vegas (Mỹ) vào tháng 11 năm nay. Huyền thoại người Canada đang tập trung vào việc tập luyện và lên kế hoạch cho các buổi biểu diễn.

Hiện, phía diva chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức. Nguồn tin từ The US Sun dự đoán Celine Dion sẽ bắt đầu biểu diễn trở lại tại nhà hát Resorts World trong 70 phút. Tiếp đó, các buổi biểu diễn tiếp theo sẽ diễn ra trùng thời điểm giải đua xe công thức 1 Las Vegas Grand Prix, từ 21/11 - 23/11.

Trường hợp Celine Dion chưa có thể trạng tốt, ê-kíp sẽ tạm dừng và lùi kế hoạch biểu diễn sang năm 2025.

Celine Dion mong mỏi sớm được tái ngộ người hâm mộ trên sân khấu. Ảnh: Rob Latour.

Trong "cuộc chiến" chống lại hội chứng người cứng (SPS), Celine Dion hiểu rõ sức khỏe và tinh thần là quan trọng nhất, song cô chưa sẵn sàng nói lời chia tay với sự nghiệp ca hát. Hiện, giọng ca My Heart Will Go On vẫn duy trì việc tập luyện với các nhạc sĩ và chuyên gia trị liệu giọng nói.

Dẫu SPS không thể chữa khỏi, thuốc và một số phương pháp tập luyện có thể giúp kiểm soát và làm chậm quá trình chuyển biến của bệnh.

Lần gần nhất nữ ca sĩ trình diễn trước khán giả là tháng 3/2020 tại New Jersey (Mỹ), nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Courage. Tuy nhiên, Celine Dion buộc phải hủy chuyến lưu diễn do đại dịch Covid-19 và được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng.