Emma Roberts đính hôn

Sau hai năm hẹn hò, Emma Roberts được bạn trai cầu hôn, đeo vào tay chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Page Six đưa tin ngày 17/7, Emma Roberts xác nhận đính hôn bạn trai Cody John. Trên tài khoản cá nhân, minh tinh khoe ảnh nhẫn kim cương ở ngón áp út. Cô chú thích: "Chia sẻ tin vui ở đây trước khi mẹ tôi thông báo với mọi người".

Dưới phần bình luận, các đồng nghiệp là Lindsay Lohan, Ashley Tisdale và Julianne Hough gửi lời chúc phúc đến đôi uyên ương. Mọi người nóng lòng chờ đến lễ cưới của Roberts và John. Hiện, cô chưa lên tiếng về kế hoạch này.

Emma Roberts xác nhận đính hôn đồng nghiệp Cody John. Ảnh: @emmaroberts.

Minh tinh Madame Web và Cody John công khai yêu nhau từ tháng 8/2022, khi nam diễn viên đăng ảnh hôn Roberts trên mạng. Sau đó, Roberts xác nhận tin vui này. Cô yêu John chỉ sau 10 tháng chia tay bạn trai lâu năm Garrett Hedlund - người mà Roberts đã có một con trai chung.

E! News đưa tin Roberts nên duyên với John nhờ bạn bè giới thiệu. Mối quan hệ của họ được kể tiến triển theo tốc độ "chậm mà chắc", nghiêm túc xây dựng tình cảm nhưng không quá vội vàng. Đôi uyên ương thấy vui vì được gia đình hai bên ủng hộ.

Mặc dù thận trọng trong việc để con gặp bạn trai mới của mẹ, Roberts được cho là đã giới thiệu John với con trai. "Emma và Cody đã hẹn hò hai tháng. Cô ấy yêu tính cách vui vẻ của bạn trai, bộ đôi rất thích dành thời gian bên nhau", nguồn tin cho hay thời điểm đó.

Cặp sao chia sẻ hình ảnh tình cảm. Ảnh: Page Six.

Emma Roberts sinh năm 1991 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha và dì cô đều là người nổi tiếng. Năm 2001, Roberts có vai diễn đầu tiên trong Blow - phim cô đóng chung với Johnny Depp. Cô nổi tiếng hơn khi đóng American Horror Story, loạt Scream Queens, và gần đây nhất, cô tham gia Madame Web.

Cody John cũng là diễn viên, nhưng vào nghề muộn hơn Roberts. Sau vai diễn đầu tiên vào năm 2018, anh xuất hiện trong nhiều chương trình đáng chú ý, bao gồm Wu-Tang: An American Saga của Hulu và In the Dark của The CW .