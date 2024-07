Mặt xấu của ngôi sao

The Rock và Vin Diesel bị tố luôn đến muộn, ảnh hưởng toàn bộ ê-kíp. Trong khi đó, Timothée Chalamet vướng tranh cãi tỏ thái độ ngôi sao trên trường quay.

Elisabeth Shaw - nhà tâm lý học lâm sàng, giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận Relations Australia NSW - cho biết người nổi tiếng luôn là hình mẫu hoàn hảo trong mắt fan trung thành. Không ít ngôi sao được tôn sùng đến mức được cho là "không tồn tại khuyết điểm nào".

Nhưng theo The Telegraph, công chúng sẽ phải vỡ mộng khi biết con người thật của thần tượng. Thái độ trịch thượng, cư xử thiếu chuyên nghiệp của một số diễn viên, nghệ sĩ khiến đồng nghiệp, nhân viên phải lên tiếng.

Timothée Chalamet bị tố trịch thượng

Hôm 13/7, Daily Mail có bài viết vạch trần môi trường làm việc độc hại trên trường quay bộ phim A Complete Unknown. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ thái độ trịch thượng, luôn xem mình là trung tâm của Timothée Chalamet.

Một thành viên đoàn phim làm việc trên phim trường Hoboken, ở New Jersey, cho biết mọi người không được phép giao tiếp bằng mắt hoặc trò chuyện với Chalamet. Tài tử còn được kể nổi cơn thịnh nộ và chửi rủa một trợ lý sản xuất vì người này vô tình chụp ảnh dính anh.

"Chalamet buộc nhà sản xuất gửi email với lời lẽ gay gắt tới toàn bộ dàn diễn viên và đoàn làm phim, cấm 'sử dụng mọi điện thoại di động' khi ở gần nam chính. Trợ lý sản xuất kia hoảng sợ, lo lắng bị sa thải. Cô ấy không biết phải làm thế nào vì tính chất công việc yêu cầu phải sử dụng điện thoại nhiều", nguồn tin nói.

Timothée Chalamet trên phim trường A Complete Unknown. Bộ phim đóng máy hồi tháng 6. Ảnh: GC Images.

Chưa hết, tài tử sinh năm 1995 bị tố tỏ thái độ khinh thường diễn viên đóng thế, nhân viên bộ phận ánh sáng, độc chiếm phòng vệ sinh khiến nhiều người khác phải xếp hàng dài chờ đợi. Mỗi ngày quay, ê-kíp A Complete Unknown có hơn 120 diễn viên phụ, hơn 150 nhân viên đoàn phim.

Người lên tiếng bức xúc về Chalamet còn sử dụng từ "ảo tưởng" khi tiết lộ con người thật của sao này.

Trước loạt thông tin tiêu cực, một nguồn tin thân cận phủ nhận cáo buộc bất lợi liên quan đến Chalamet. Dẫu vậy, ồn ào vẫn tiếp diễn. Lần này, nhiều người lên án môi trường làm việc trở nên "độc hại và thù địch" là do James Mangold, đạo diễn của phim, gây ra.

Đến hiện tại, cả Timothée Chalamet và James Mangold đều tạm thời giữ im lặng. Song những tranh cãi đang diễn ra phần nào khiến hình ảnh của họ bị ảnh hưởng.

The Rock, Vin Diesel và nhiều diễn viên gây tranh cãi

Theo The Wrap, ê-kíp làm việc với The Rock trong Rampage, Ballers và Red Notice cáo buộc nam diễn viên coi việc sử dụng "giờ dây thun" là bình thường bởi đẳng cấp của anh đã ở tầm sao hạng A. Một người khác lên án hành động "từ chối làm việc hơn 4 hoặc 5 tiếng mỗi ngày" của ngôi sao này.

Tờ báo cho biết, The Rock vẫn "chứng nào tật nấy" khi tham gia phim Red One gần đây. Quá trình ghi hình gặp nhiều rắc rối vì tài tử liên tục đến muộn hơn 8 tiếng so với lịch, khiến đoàn làm phim phải cố gắng sắp xếp lại thời gian. Điều này dẫn tới việc tác phẩm bị kéo dài thời gian quay, tốn thêm 50 triệu USD kinh phí sản xuất.

Từ một người từng ẩn ý người khác hành xử thiếu chuyên nghiệp, nay "gã khổng lồ hành động" vướng lùm xùm tương tự. Trở lại năm 2016, chính The Rock bóng gió Vin Diesel tỏ ra "bánh bèo", thường xuyên tới muộn khi quay Fast & Furious 8. Căng thẳng leo thang tới mức đại diện của hãng Universal phải đến gặp gỡ cả hai để hòa giải.

Cả The Rock và Vin Diesel đều bị tố thiếu chuyên nghiệp. Ảnh: Vanity Fair.

"Có những người luôn chuyên nghiệp trên phim trường, một số thì không. Đừng mang bệnh ngôi sao đến đây. Khi các bạn xem phim, một số cảnh quay vẻ mặt tôi bực, vì lúc đó tôi đang sôi máu", The Rock từng viết trang cá nhân, ám chỉ Diesel.

Paul Walter Hauser, diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Embarrassment trong Inside Out 2, khi được hỏi về Diesel cũng không ngần ngại nói "anh ta đối xử tệ với mọi người". Hauser nhấn mạnh việc Diesel hay trễ giờ nhưng không cảm thấy cần phải xin lỗi.

Trường hợp bắt bạn diễn và hàng trăm người khác chờ đợi cũng xảy ra trên phim trường nóng bức của Mad Max: Fury Road. Charlize Theron - nữ chính của phim - đã mắng thẳng mặt Tom Hardy vì đến muộn 3 tiếng so với lịch hẹn. Cô đồng thời yêu cầu sao phim Venom đền bù 100.000 USD cho mỗi phút khiến cả ê-kíp chờ đợi.

Theo lời kể của nhân viên kỹ thuật Mark Goellnich, sau khi bị Theron mắng, nam diễn viên giận dữ đáp trả: “Chị vừa nói gì với tôi?”, sau đó có hành động hung hăng.

Theo Yahoo, Alec Baldwin cũng thường tới muộn, quát tháo diễn viên và đoàn làm phim, phàn nàn "bầu không khí thiếu trong lành". New York Times thì cho biết không chỉ đột ngột hủy lịch quay phút chót, Lindsay Lohan còn tỏ thái độ trịch thượng trên phim trường The Canyons.

Casey Affleck xin lỗi vì cư xử không đúng mực. Ảnh: Vanity Fair.

Ngoài những vụ liên quan thái độ, cách hành xử, vấn nạn quấy rối cũng từng khiến không ít sao lao đao. Nam diễn viên người Mỹ Casey Affleck đã bị 2 phụ nữ tối cáo hành vi quấy rối và trả thù trong quá trình quay tác phẩm I'm Still Here.

Theo đó, một nhà sản xuất tuyên bố bị Affleck dụ đến khách sạn. Người phụ nữ còn lại là giám đốc quay phim của tác phẩm, cáo buộc nam diễn viên đã tấn công tình dục cô khi đang ngủ.

Tài tử Joaquin Phoenix bị gọi tên trong vụ này. Nữ nhà sản xuất nói rằng Affleck cùng với Phoenix đã nhốt cô cùng một người khác trong phòng khách sạn ở Costa Rica.

Đến tháng 8/2018, Affleck mới lên tiếng xin lỗi. Anh nói trên The Guardian: "Tôi đã góp phần tạo nên môi trường thiếu chuyên nghiệp và dung túng cho kiểu hành vi sai trái. Tôi ước gì mình đã không làm như vậy".