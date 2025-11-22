Tình trạng đáng lo của thí sinh bị tai nạn tại Hoa hậu Hoàn vũ

Gabrielle Henry vẫn đang nằm viện sau cú ngã tại vòng sơ khảo Miss Universe 2025. Tổ chức Miss Universe Jamaica cho biết sức khỏe cô tiến triển chậm và cần tiếp tục theo dõi.

Theo People, ba ngày sau khi gặp tai nạn tại vòng sơ khảo Miss Universe 2025 ở Thái Lan, hoa hậu Jamaica Gabrielle Henry hiện vẫn nằm trong phòng hồi sức tích cực (ICU). Sự cố xảy ra trong phần thi váy dạ hội tối 19/11, khi người đẹp 28 tuổi trượt chân và ngã khỏi sân khấu trong lúc trình diễn với giày cao gót và trang phục dạ hội.

Theo thông báo mới nhất từ Tổ chức Miss Universe Jamaica ngày 21/11, Henry đang được mẹ và chị gái túc trực chăm sóc tại Thái Lan. Bác sĩ Henry-Samuels cho biết tình trạng của cô không tiến triển tốt như kỳ vọng, khiến đội ngũ y tế quyết định giữ Henry lại ICU tối thiểu 7 ngày để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Trước đó, đại diện Miss Universe Jamaica cho hay Gabrielle Henry đã được đưa đến Bệnh viện Paolo Rangsit ngay sau tai nạn. Các bác sĩ xác nhận cô không gặp chấn thương đe dọa tính mạng, không có dấu hiệu gãy xương nhưng vẫn phải thực hiện thêm nhiều xét nghiệm nhằm đảm bảo khả năng hồi phục hoàn toàn. Chủ sở hữu Miss Universe, ông Raul Rocha, cũng đã đến thăm và cho biết Henry đang được chăm sóc tốt.

Hình ảnh thời điểm Gabrielle Henry bị ngã khỏi sân khấu. Ảnh: Freepressjournal.

Tổ chức Miss Universe Jamaica kêu gọi cộng đồng trong và ngoài Jamaica cầu nguyện cho Henry trong thời điểm khó khăn này, đồng thời tránh lan truyền thông tin sai lệch hay suy đoán gây ảnh hưởng đến gia đình.

"Chúng tôi đề nghị công chúng và người dùng mạng xã hội tránh chia sẻ bình luận tiêu cực, thông tin sai lệch hay suy đoán có thể khiến gia đình thêm tổn thương. Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là quá trình hồi phục của Gabrielle và sự bình an của gia đình cô ấy. Mong mọi người tiếp tục giữ sự cảm thông, tế nhị và tôn trọng quyền riêng tư khi gia đình đang vượt qua giai đoạn khó khăn này”, tổ chức này thông báo.

Trước đó, trong phần thi trang phục dạ hội thuộc vòng sơ khảo, Henry xuất hiện trong bộ đầm cam và giày cao gót, nhưng bị hụt chân và ngã khỏi rìa sân khấu. Ngay sau đó, cô được nhân viên hỗ trợ đưa ra khỏi khu vực thi bằng cáng để tiếp nhận chăm sóc y tế.