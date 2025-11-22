Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người mẫu Lê Thu Trang sinh con đầu lòng

  Thứ bảy, 22/11/2025 16:46 (GMT+7)
Lê Thu Trang thông báo đã sinh con đầu lòng là một bé gái. Cô cũng cho biết hai mẹ con đều khỏe mạnh và gửi lời cảm ơn chồng, diễn viên Quang Sơn.

Ngày 21/11, Lê Thu Trang chia sẻ bài đăng cho biết cô vừa sinh con đầu lòng. Bé gái được đặt tên là Bamboo. Hiện cả hai mẹ con đều khỏe mạnh; Thu Trang cũng không quên gửi lời cảm ơn đến chồng là diễn viên Quang Sơn vì đã đồng hành trong suốt thai kỳ.

"38 tuần đầy yêu thương với vô vàn kỷ niệm đáng nhớ, vậy là con đã chính thức ‘trả trọ’ và đến với vòng tay của ba Sơn mẹ Trang. Con cảm ơn baba Quang Sơn vì đã luôn đồng hành và yêu thương mẹ con con cũng như tập luyện để chăm con từng ngày. Vậy là ông diễn viên Quang Sơn nay có thêm nghệ danh mới là baba tã bỉm rồi nha”, cô viết trên trang cá nhân.

Le Thu Trang anh 1

Hình ảnh Lê Thu Trang và con gái mới chào đào. Ảnh: @lethutrang.

Lê Thu Trang đồng thời cũng chia sẻ một số hình ảnh chụp cùng con khi mới chào đời. Dưới bài đăng, nhiều nghệ sĩ và khán giả gửi lời chúc mừng đến vợ chồng cô.

Trước đó, vào ngày 21/6, sau khi đêm chung kết Miss Cosmo - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 khép lại, người mẫu Lê Thu Trang được bạn trai Quang Sơn cầu hôn bằng nhẫn kim cương. Quán quân The New Mentor 2023 không giấu nổi xúc động và bật khóc khi bạn trai quỳ gối trao nhẫn.

Lê Thu Trang và Quang Sơn bắt đầu quen nhau từ cuối năm 10/2020 qua mạng xã hội. Thời điểm đó, nam diễn viên đang điều trị ung thư tuyến giáp. Trong thời gian Quang Sơn trị bệnh, Thu Trang luôn đồng hành, động viên và chăm sóc bạn trai. Mối tình của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của nhiều đồng nghiệp, khán giả.

Lê Thu Trang sinh năm 1997, quê Hà Nội. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng lần lượt là 86-63-98 cm, được nhiều người biết đến sau 2 vào top 10 ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và 2019. Sau đó, cô hoạt động người mẫu chuyên nghiệp, mở lớp đào tạo catwalk.

Cuối năm 2022, cô đăng ký tham gia Hoa hậu Siêu Quốc gia Việt Nam nhưng cuộc thi hủy bỏ, sau đó chọn The New Mentor để thử sức. Trong chương trình, Lê Thu Trang vào đội của HLV Lan Khuê. Mặc dù team này không thắng bất kỳ thử thách nào, song xét về kỹ năng cá nhân, cô vẫn được giám khảo đánh giá cao. Trong đêm chung kết, nữ người mẫu giành giải quán quân.

