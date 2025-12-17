Tình trạng của Won Bin

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Diễn viên Han Ga Eul, cháu gái ruột của Won Bin, tiết lộ anh hiện vẫn khỏe mạnh. Trước đó, kể từ khi dừng đóng phim, anh gần như lui về ở ẩn.

Theo tờ Star News, dù Won Bin đã rời xa showbiz nhiều năm, cuộc sống của anh vẫn luôn được công chúng quan tâm. Lần cuối cùng anh đóng phim là cách đây 15 năm. Kể từ đó, nam diễn viên chỉ xuất hiện trong các hoạt động quảng cáo.

Won Bin anh 1

Won Bin từng là tài tử được săn đón hàng đầu tại Hàn Quốc trước khi dừng đóng phim. Ảnh: Chosun.

Mới đây, diễn viên Han Ga Eul - cháu gái ruột của Won Bin - gây chú ý khi tiết lộ về tình trạng của ngôi sao Hàn. Cụ thể, Ga Eul đăng tải một clip trên kênh YouTube cá nhân, ghi lại cảnh cùng nhóm bạn làm món kim chi. Khi một người bạn hỏi về tình trạng hiện tại của Won Bin, nữ diễn viên chia sẻ: "Chú ấy vẫn khỏe". Cô cũng cho biết thỉnh thoảng vẫn nhận được câu hỏi từ khán giả liên quan đến Won Bin.

Một người trong nhóm sau đó còn trêu Han Ga Eul rằng hãy mời chú Won Bin xuất hiện trên kênh YouTube của mình.

Trước đó, hồi cuối tháng 10, Han Ga Eul gây xôn xao mạng xã hội khi tiết lộ là cháu gái ruột của Won Bin - một trong những diễn viên từng được yêu thích hàng đầu xứ sở kim chi.

Nam diễn viên nổi tiếng ra mắt năm 1997 qua phim truyền hình Proposal. Tên tuổi tài tử được nhiều khán giả biết tới sau thành công của loạt tác phẩm Kkokji, Trái tim mùa thu, Brotherhood, My Brother The Man From Nowhere (2010) - bộ phim điện ảnh đưa anh lên hàng sao hạng A.

Sau đó, Won Bin ngừng đóng phim suốt 15 năm, chỉ xuất hiện trong các hoạt động quảng cáo. Anh kết hôn với nữ diễn viên Lee Na Young vào tháng 5/2015 và đón con trai đầu lòng vào cùng năm.

Theo truyền thông Hàn Quốc, lần gần nhất cặp sao kín tiếng này xuất hiện cùng nhau là hồi tháng 7, khi một người bạn đăng bức ảnh họ tham quan bảo tàng nghệ thuật.

