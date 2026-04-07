Tình trạng của chồng cũ Cardi B sau khi bị bắn

Hôm 6/4, chồng cũ của Cardi B bị bắn gần khu vực sòng bài Seminole Hard Rock Hotel & Casino ở Hollywood, bang Florida.

Theo Page Six, vụ nổ súng diễn ra chỉ ít phút sau khi Offset chụp ảnh với người hâm mộ tại sòng bạc. Đại diện của rapper chia sẻ: "Chúng tôi có thể xác nhận Offset đã bị bắn và hiện ở bệnh viện để được chăm sóc y tế. Tình trạng của anh ấy ổn định và đang được theo dõi chặt chẽ".

Trả lời truyền thông, phía cảnh sát địa phương cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 7h tối 6/4, tại khu vực đón xe bên ngoài Seminole Hard Rock Hollywood. "Cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và tình hình nhanh chóng được kiểm soát. Hai người đã bị tạm giữ trong vụ việc. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Khu vực hiện đã được đảm bảo an toàn và không có mối đe dọa nào đối với công chúng. Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường", cảnh sát cho biết.

Danh tính của kẻ nổ súng và động cơ hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Offset bị thương và đã được đưa tới bệnh viện. Ảnh: FilmMagic.

Chỉ vài phút trước khi vụ nổ súng xảy ra, Offset (tên thật là Kiari Kendrell Cephus) còn vui vẻ trò chuyện và chụp ảnh cùng người hâm mộ, theo TMZ. Một nhân chứng cho biết nam rapper rất thoải mái và thân thiện khi giao lưu với fan.

Trước đó, hồi cuối năm 2022, một thành viên cùng nhóm với Offset là Takeoff (tên thật Kirsnick Khari Ball) đã tử vong trong một vụ nổ súng.

Offset có ba người con chung với Cardi B. Cặp đôi đang hoàn tất thủ tục ly hôn. "Họ đã dần xa cách. Đó là lý do lớn nhất khiến Cardi B đi đến quyết định này", một nguồn tin thân cận với cặp sao chia sẻ.