Tình trạng bất ổn của Mbappe

Khả năng ra sân của siêu sao người Pháp đang là dấu hỏi lớn. Mọi thứ phụ thuộc vào tình trạng thể lực của Mbappe. "Chỉ còn ít giờ trước trận đấu nảy lửa trên sân Metropolitano, Mbappe vẫn chưa sẵn sàng", tờ AS viết.

Real đứng ngồi không yên khi anh vắng mặt trong phần đầu buổi tập quan trọng trước trận. Ban đầu, việc Mbappe không xuất hiện trong 15 phút đầu tiên của buổi tập - khoảng thời gian mở cửa cho truyền thông, chỉ gây tò mò. Nhưng khi buổi tập tiếp diễn, mức độ lo ngại tăng lên đáng kể.

Theo nguồn tin nội bộ, Mbappe dành phần đầu buổi tập trong phòng thể lực để thực hiện các bài tập riêng. Sau đó, anh mới bước ra sân tập, nhưng vấn đề ở mắt cá chân phải rõ ràng không thể xem nhẹ.

Ban đầu, Real Madrid khá lạc quan về tình trạng của Mbappe. Tuy nhiên, sự lạc quan đó dần mất đi. "Nếu cậu ấy cảm thấy ổn, cậu ấy sẽ thi đấu" là thông điệp từ nội bộ đội bóng, nhưng câu trả lời cuối cùng chỉ có sau bài kiểm tra thể lực cuối cùng.

Mbappe chấn thương ở trận thắng Rayo Vallecano 2-1 hôm 9/2. Sau một pha tranh chấp với Aridane, Mbappe bị đau ở mắt cá chân phải. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục thi đấu và để lại dấu ấn với bàn mở tỷ số với pha xử lý đẳng cấp.

Tuy nhiên, sau đó, sự thanh thoát của cựu sao PSG biến mất, buộc HLV Ancelotti phải rút anh ra ở phút 78. Khi ấy, tất cả đều nghĩ đó chỉ là một sự điều chỉnh để giữ sức cho trận đại chiến Atletico.

Nếu Mbappe không ổn, Real sẽ phải tính toán phương án khác cho chuyến hành quân đầy cam go đến sân Metropolitano rạng sáng 13/3 (giờ Hà Nội).

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.