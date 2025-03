Hiểu sai về Mbappe

Mbappe không phải là một cầu thủ dễ dàng bị hiểu lầm. Cách anh thể hiện trên sân, đặc biệt là trong những trận đấu gần đây, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, nhưng cũng chính những khoảnh khắc như vậy lại khẳng định rằng Real Madrid cần một Mbappe mạnh mẽ và đầy quyết tâm.

Mới đây, sau khi ghi bàn vào lưới Rayo Vallecano ở vòng 27 La Liga, Mbappe không hề ăn mừng. Anh làm mặt hầm hầm, chẳng nói gì ngoài những lời không mấy vui vẻ và vung tay lên trong sự tức giận.

Không phải vì thất bại, mà vì sự khó chịu mà ngôi sao người Pháp cảm nhận được trong chính mình. Một cầu thủ với những kỳ vọng lớn như Mbappe không thể chấp nhận sự nhàm chán. Anh muốn mình phải là người hùng, không chỉ là một ngôi sao.

Ba trận đấu không ghi bàn, ba trận, không phải mười, có thể chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời cầu thủ của Mbappe. Nhưng với một cầu thủ lớn như anh, mỗi khoảnh khắc đều có ý nghĩa. Đó không chỉ là những trận đấu mà Mbappe cần phải ghi bàn, mà còn là cách anh phản ứng trước sự chỉ trích, những khó khăn và thử thách.

Mbappe không phải là kiểu người dễ bị đè bẹp, và chính thái độ này mới là điều Real Madrid cần. Một Kylian Mbappe với cái đầu lạnh và một trái tim đầy lửa, giống như thần tượng Cristiano Ronaldo.

Real Madrid đang cần một Mbappe với quyết tâm và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Những trận đấu như derby gần đây cho thấy anh có thể trở thành một ngôi sao đích thực tại Bernabeu, dù có lúc mối quan hệ với đồng đội như Vinicius vẫn chưa thật sự hòa hợp.

Tuy nhiên, điều đó chẳng là gì so với những gì Mbappe có thể mang lại trên sân. Cựu sao PSG không cần phải là một người bạn thân thiết với mọi đồng đội, anh cần phải là người chiến đấu vì đội bóng, giống Cristiano Ronaldo từng làm.

Những lần Mbappe đối diện với thử thách, như tại Anfield hay San Mames, là những bài học đắt giá. Những thất bại đó giúp anh đứng dậy mạnh mẽ hơn, như cách bản thân làm được trên sân cỏ với các chiến thắng sau đó. Mbappe học được cách không để những khó khăn đè bẹp mình, mà thay vào đó là tận dụng chúng để trở thành phiên bản tốt hơn, một người mà Bernabéu xứng đáng được thấy.

Giống như với Real Madrid, mọi thứ xung quanh Mbappe đều được phóng đại. Những chiến thắng của anh đều được ca ngợi, trong khi thất bại lại trở thành tận thế. Nhưng dù thế nào, với Mbappe, những khó khăn chỉ là bước đệm để anh vươn lên mạnh mẽ hơn.

Không lâu trước đây, chúng ta còn nhớ hình ảnh của Cristiano Ronaldo khi bài hát Champions League vang lên, ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt của anh, và những "Madridistas" biết rằng đêm đó sẽ không thể thất bại. Giờ đây, Mbappe cũng cần làm được điều tương tự. Chính là khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt quyết tâm, và một bàn thắng quyết định. Đó là Kylian Mbappe mà Real Madrid cần, và đó là hình ảnh mà người hâm mộ chờ đợi.

Với Mbappe, một mùa giải đầy thử thách đang chờ đợi phía trước. Những đối thủ mạnh mẽ, những trận đấu khó khăn, nhưng với anh, mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng… cho các đối thủ.

