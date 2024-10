Tình tiết sốc về cách Diddy sử dụng 1.000 chai dầu trẻ em

Theo tài liệu của tòa án, Diddy sử dụng dầu trẻ em tẩm thuốc mê để massage cho nạn nhân, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm.

Page Six đưa tin trong đơn kiện đệ trình ngày 16/10, Jane Doe (tên đã được thay thế) cáo buộc Sean "Diddy" Combs sử dụng dầu trẻ em pha với GHB, loại thuốc được mệnh danh là "thuốc mê hiếp dâm" - để thực hiện các hành vi bạo lực tình dục và hiếp dâm tàn bạo không được đồng thuận.

Theo hồ sơ, Combs, bí mật tẩm GHB vào thức uống có cồn như ly sâm panh hoặc đồ uống cocktail được phục vụ tại các bữa tiệc xa hoa. "Những khách mời đã bị ép uống đồ uống chứa GHB trước khi vào hoặc trong khi dự tiệc", đơn khiếu nại nêu rõ.

Nguyên đơn cũng cáo buộc ca sĩ Bay Boy for Life cho các nạn nhân thoa kem dưỡng da hoặc dầu có tẩm GHB để thuốc hấp thụ qua da, giúp dễ dàng tấn công hơn.

Page Six đã liên hệ với đại diện của Combs để nghe phản hồi nhưng hiện phía nam rapper chưa lên tiếng.

Người đàn ông trong ảnh (được che mặt) cáo buộc Diddy đã chuốc thuốc mê anh và thực hiện hành vi hiếp dâm. Ảnh: Page Six.

Loạt cáo buộc mới nhất được cho là đã lý giải việc Diddy tích trữ số lượng lớn chai dầu em bé trong nhà. Trong cáo trạng dài 14 trang, chính quyền liên bang tiết lộ đã phát hiện 1.000 chai dầu trẻ em và các chất bôi trơn khác trong dinh thự của Diddy ở Miami và Los Angeles vào tháng 3.

Luật sư của Combs, Marc Agnifilo, đã cố bác bỏ những phát hiện này khi nói với TMZ rằng việc tuyên bố số lượng chai dầu trẻ em được tìm thấy lên tới "hàng nghìn" là một sự cường điệu.

"Tôi thực sự không chắc dầu em bé có liên quan gì đến chuyện này", ông nói trong đoạn trích từ bộ phim tài liệu The Downfall of Diddy: The Indictment. Sau đó, luật sư cho rằng Diddy mua hàng với số lượng lớn từ công ty bán buôn vì ngôi sao ca nhạc có một ngôi nhà lớn.