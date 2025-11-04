Tình tiết mới vụ Tạ Hữu Tâm qua đời trong khách sạn

Cảnh sát đã nâng vụ việc Tạ Hữu Tâm qua đời tại khách sạn Malaysia thành án giết người. Ca sĩ Namewee, người đã ở cùng nạn nhân, hiện mất liên lạc.

Vụ việc hot girl Đài Loan Tạ Hữu Tâm (31 tuổi) đột ngột qua đời tại một khách sạn ở Malaysia gây chấn động làng giải trí châu Á. Ban đầu, nguyên nhân tử vong được xác định là do đột tử. Song mới đây, cảnh sát Malaysia đã nâng cấp hồ sơ thành vụ án giết người sau khi phát hiện những manh mối mới.

Theo China Times, trong khi cuộc điều tra đang được mở rộng, ca sĩ - đạo diễn người Malaysia gốc Hoa Namewee bất ngờ mất liên lạc. Anh được cho là người có mặt tại khách sạn vào thời điểm Tạ Hữu Tâm qua đời và là người đầu tiên phát hiện nạn nhân bất tỉnh trong bồn tắm. Theo người quản lý của Namewee tại Đài Loan, hiện ê-kíp chưa thể liên hệ được với anh, và vẫn chưa rõ tình hình cụ thể.

“Tôi chỉ có thể nói rằng mọi việc quá kỳ lạ. Tuy nhiên, tôi tin tưởng vào sự phán đoán của anh Namewee, và tin rằng anh ấy sẽ chủ động đến cơ quan công an để phối hợp điều tra. Tôi không muốn lợi dụng chuyện này để thu hút sự chú ý. Đây không phải là việc nhỏ, ai muốn có lượt xem cũng nên có giới hạn”, người quản lý cho biết.

Người này cũng khẳng định họ tôn trọng tiến trình điều tra của cơ quan chức năng, và mong sớm làm sáng tỏ sự thật về cái chết của Tạ Hữu Tâm.

Dư luận xôn xao khi Namewee mất tích. Ảnh: China Times.

Theo tờ China Press, trong lời khai ban đầu với cảnh sát, Namewee cho biết anh phát hiện Tạ Hữu Tâm bất tỉnh trong bồn tắm, đã cố gắng hô hấp nhân tạo nhưng không thành công, sau đó gọi xe cấp cứu. Anh khai rằng hai người đang bàn về một dự án âm nhạc mới tại khách sạn khi sự việc xảy ra.

Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân qua đời trong tình trạng khỏa thân, bồn tắm không có nước. Trong phòng của Namewee, cảnh sát thu giữ khoảng 9 viên thuốc màu xanh nghi là thuốc lắc. Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy Namewee dương tính với amphetamine, methamphetamine, ketamine và THC.

Trước đó, ngày 24/10, Namewee bị buộc tội tàng trữ và sử dụng ma túy, sau đó được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 8.000 ringgit Malaysia (khoảng 2.000 USD ). Cảnh sát cho biết không phát hiện dấu hiệu hiếp dâm, nên loại trừ khả năng tấn công tình dục.

Phía Chris, bạn thân và cũng là người quản lý của Tạ Hữu Tâm, tiết lộ báo cáo của bệnh viện Malaysia ban đầu xác định nạn nhân tử vong do đau tim. Song, gia đình không đồng ý với kết luận này, cho rằng cô vẫn khỏe mạnh bình thường trước khi qua đời. Hiện thi thể của Tạ Hữu Tâm được lưu giữ tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa Kuala Lumpur để phục vụ điều tra. Gia đình nạn nhân từ Đài Loan dự kiến sang Malaysia trong những ngày tới để nhận thi thể.

Hồ sơ vụ án dự kiến được đưa ra tòa vào ngày 18/12 để xét xử theo quy trình pháp lý.