Tình tiết mới vụ Hojlund quát Amad

Sau tiếng còi mãn cuộc, máy quay ghi lại cảnh Hojlund quát Amad. Nguyên nhân là Amad không chuyền cho Hojlund trong pha phản công gần cuối trận. HLV Ruben Amorim mô tả cuộc tranh cãi là "hoàn hảo" và "dấu hiệu rất tốt".

Mới nhất, Amad chia sẻ lên story khoảnh khắc bản thân đập tay với Hojlund trong trận, đồng thời tag tên tiền đạo người Đan Mạch kèm biểu tượng trái tim.

Theo Mirror, động thái cho thấy giữa Amad và Hojlund không có bất kỳ xung đột nghiêm trọng nào, chỉ là những tranh cãi vụn vặt xuất phát từ mong muốn giành chiến thắng chung của đội.

Trước đó, Amad cũng đăng tải một thông điệp khác trên trang cá nhân. Anh viết: "Một trận đấu khó khăn, nhưng chiến thắng là điều tuyệt vời nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước".

Amad trở thành nhân tố quan trọng dưới thời HLV Amorim. Trong 6 trận đấu dưới quyền HLV người Bồ Đào Nha, Amad sở hữu 4 pha kiến tạo, trong đó bao gồm 2 pha ở chiến thắng 4-0 trước Everton và một pha kiến tạo trong thất bại 2-3 trước Nottingham Forest tuần trước.

Cầu thủ 22 tuổi được cho là một trong những cái tên mà MU coi là "không thể bán" trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2024. Ngược lại, "Quỷ đỏ" sẵn sàng bán đi hơn nửa đội hình nếu nhận được lời đề nghị hợp lý, nhằm tìm cách tái thiết đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV mới.

Cuối tuần này, MU sẽ có chuyến làm khách khó khăn tới sân Etihad của Man City thuộc vòng 16 Premier League tối 15/12 (giờ Hà Nội). Dù vậy, thầy trò HLV Pep Guardiola đang sa sút khi chỉ giành 1 chiến thắng trong 10 trận gần nhất.

