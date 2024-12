MU có lý khi xem xét bán Rashford

Manchester United luôn là một biểu tượng của bóng đá Anh, nơi sản sinh ra những ngôi sao lớn và là niềm tự hào của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Tuy nhiên, những năm gần đây, "Quỷ đỏ" dường như lạc lối trong việc tìm lại ánh hào quang xưa.

Khi Manchester City, đối thủ truyền kiếp, cũng đang phải đối mặt với quá trình tái thiết dưới thời Pep Guardiola và Ruben Amorim, đây lẽ ra phải là cơ hội cho Manchester United. Tuy nhiên, những quyết định nhân sự sai lầm, đặc biệt là với các ngôi sao như Rashford, đang đặt câu hỏi lớn về tương lai của đội bóng.

Rashford từng là một biểu tượng của sự vươn lên từ lò đào tạo Carrington, nơi sản sinh ra những huyền thoại như Ryan Giggs, Paul Scholes hay Gary Neville. Anh đột phá vào đội hình chính năm 2016 và nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ nhờ tốc độ, kỹ thuật và sự táo bạo trong lối chơi. Nhưng giờ đây, ở tuổi 27, Rashford dường như đang dậm chân tại chỗ.

Thống kê không biết nói dối: 11 bàn thắng trong 48 trận tại Premier League trong 18 tháng qua là một con số đáng thất vọng đối với một cầu thủ hưởng mức lương cao ngất ngưởng. Dù từng được kỳ vọng là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới, Rashford không thể hiện được sự ổn định cần thiết để dẫn dắt hàng công CLB.

Công bằng mà nói, Rashford không phải là cầu thủ tồi. Anh có những khoảnh khắc bùng nổ và từng ghi những bàn thắng quan trọng cho đội bóng. Tuy nhiên, vấn đề của Rashford nằm ở sự thiếu nhất quán và khả năng đáp ứng kỳ vọng trong những trận đấu lớn. Điều này khiến anh bị coi là một cầu thủ "thứ ba" trong bộ ba tấn công - người không đủ xuất sắc để làm đầu tàu.

Câu hỏi đặt ra là: Manchester United có nên tiếp tục đặt niềm tin vào Rashford, hay đã đến lúc chia tay anh để tìm kiếm một ngôi sao khác có thể mang lại giá trị thực sự? Với mức giá chuyển nhượng tiềm năng mà Rashford có thể mang lại, đây có thể là cơ hội để CLB tái đầu tư vào đội hình.

Amorim đến Old Trafford với một nhiệm vụ đầy thách thức: tái thiết một đội hình kém hiệu quả nhưng tiêu tốn quá nhiều chi phí. Những bản hợp đồng trước đây, từ Jadon Sancho đến Harry Maguire, đều không đáp ứng được kỳ vọng. Điều này khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng về từng quyết định chuyển nhượng.

Một trong những quyết định quan trọng nhất là xử lý các ngôi sao hiện tại. Việc bán Rashford và Fernandes có thể mang lại nguồn lực cần thiết để Amorim chiêu mộ những cầu thủ phù hợp hơn với hệ thống chiến thuật của ông. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc CLB phải đối mặt với rủi ro mất đi những cầu thủ có sức hút lớn đối với người hâm mộ.

Với Rashford, anh là một tài năng đáng nể, nhưng đã đến lúc CLB cần nhìn nhận thực tế. Trong một đội bóng đang cố gắng vươn lên cạnh tranh ở Premier League và Champions League, Rashford không còn phù hợp với vai trò dẫn đầu. Hơn nữa, với sự quan tâm từ các CLB khác, việc bán Rashford không chỉ giúp Manchester United giảm tải quỹ lương mà còn mang lại nguồn tiền đáng kể.

Trong bóng đá hiện đại, đôi khi việc chia tay một ngôi sao lớn là điều cần thiết để tiến lên. Liverpool từng làm điều này với Philippe Coutinho và sau đó tái đầu tư thành công với những bản hợp đồng như Virgil van Dijk và Alisson Becker. Manchester United cần học hỏi bài học đó.

Với việc Sir Jim Ratcliffe tiếp quản quyền kiểm soát, Manchester United đứng trước ngã rẽ quan trọng. Từ việc bổ nhiệm Amorim đến quyết định bán hay giữ các ngôi sao, mọi bước đi đều cần được tính toán cẩn thận. Trong bối cảnh Manchester City cũng tái thiết, đây là cơ hội để Manchester United xây dựng lại từ đầu.

Nhưng điều kiện tiên quyết là đội bóng phải dứt khoát và có chiến lược rõ ràng. Rashford có thể không còn là lời giải, nhưng nếu được tái đầu tư đúng cách, anh có thể trở thành chìa khóa để mở ra kỷ nguyên mới cho Manchester United.

Manchester United cần đưa ra những quyết định khó khăn, và tương lai của Rashford là một trong số đó. Dù anh từng là biểu tượng của niềm hy vọng, sự thiếu ổn định và không đáp ứng được kỳ vọng khiến Rashford trở thành một vấn đề hơn là giải pháp.

Đã đến lúc Manchester phải nhìn xa hơn, tận dụng cơ hội từ việc chuyển nhượng Rashford để xây dựng một đội hình mới, giàu tham vọng và đủ sức cạnh tranh. Đây không chỉ là bước đi cần thiết để đưa United trở lại đỉnh cao, mà còn là lời khẳng định rằng "Quỷ đỏ" sẵn sàng đối mặt với những thách thức lớn nhất trên con đường tái sinh.

