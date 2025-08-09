Tình thế đảo ngược với Ter Stegen

Barcelona bất ngờ xác nhận Marc-André ter Stegen được trao lại băng đội trưởng sau khi cầu thủ đồng ý ký giấy tờ xác nhận chấn thương.

Vụ việc Ter Stegen là một trong những lùm xùm đáng chú ý của Barcelona trong giai đoạn tiền mùa giải.

Barcelona thông báo thủ môn Ter Stegen được khôi phục vai trò đội trưởng đội một sau khi giải quyết tranh chấp liên quan đến hồ sơ y tế sau ca phẫu thuật lưng. Cầu thủ người Đức ban đầu từ chối ký giấy ủy quyền cho La Liga, dẫn đến việc bị tước băng đội trưởng tạm thời và đối mặt với quy trình kỷ luật.

Hiện tại, vấn đề đã được giải quyết, khi Ter Stegen đồng ý ký giấy tờ. Nhờ thế, anh chính thức trở lại với vai trò lãnh đạo. Việc giải quyết mâu thuẫn này chấm dứt tình trạng căng thẳng giữa cầu thủ kỳ cựu của Barcelona và ban lãnh đạo câu lạc bộ thời gian qua.

Ter Stegen vừa trải qua ca phẫu thuật lưng lần thứ hai vào ngày 20/7 và thông báo anh sẽ nghỉ ba tháng. Tuy nhiên, theo quy định của La Liga, chỉ khi cầu thủ vắng mặt ít nhất bốn tháng, CLB mới được phép trừ một phần lương để đăng ký người thay thế.

Trong trường hợp này, Barca muốn tận dụng điều đó để đăng ký thủ môn Joan Garcia - người được HLV Hansi Flick và giám đốc Deco tin tưởng. Vấn đề nảy sinh khi La Liga yêu cầu phải có sự đồng thuận bằng văn bản từ Ter Stegen để tiếp nhận hồ sơ y tế.

Tuy nhiên, phía cầu thủ ban đầu từ chối ký giấy ủy quyền, viện dẫn luật bảo vệ dữ liệu cá nhân - thứ có hiệu lực cao hơn mọi thỏa thuận giữa La Liga và Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha (AFE).

Barca sau đó dọa kiện Ter Stegen, tước băng đội trưởng của thủ môn người Đức để trao lại cho Araujo. Song, tình hình được hạ nhiệt sau cuộc họp có mặt bác sĩ Ricard Pruna, giám đốc Deco và người đại diện của Ter Stegen.