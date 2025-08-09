Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc xúc động của De Gea và Sir Alex

  • Thứ bảy, 9/8/2025 06:33 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Thủ môn sinh năm 1990 gặp lại thầy cũ trước thềm trận giao hữu giữa MU và Fiorentina.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ chia sẻ khoảnh khắc David De Gea tiến đến chào Sir Alex Ferguson tại một nhà hàng ở Manchester. Ngài "Máy sấy tóc" nở nụ cười rạng rỡ và có buổi trò chuyện vui vẻ với cậu học trò cũ. Bức hình gợi nhớ về thời huy hoàng của nửa đỏ thành Manchester.

De Gea tro lai MU anh 1

De Gea gặp lại Sir Alex.

Man Utd tổ chức trận giao hữu với Fiorentina vào 18h45 tối nay (9/8), đồng thời để tri ân những đóng góp của De Gea trong hơn một thập kỷ tại Old Trafford. Theo thông báo từ trang chủ CLB, hơn 50.000 vé đã được bán trong dịp này.

De Gea có tổng cộng 12 năm gắn bó với MU sau khi được Sir Alex Ferguson chiêu mộ từ Atletico Madrid vào năm 2011. Anh cùng "Quỷ đỏ" giành chức vô địch Premier League, FA Cup, Europa League, 2 League Cup. De Gea là cầu thủ ra sân nhiều thứ 7 trong lịch sử câu lạc bộ với 545 trận.

Hè 2023, MU đã chi 50 triệu euro để chiêu mộ Andre Onana. Tuy nhiên, cái tên De Gea vẫn thường xuyên được CĐV nhắc đến mỗi khi Onana mắc sai lầm. Dù vẫn có những khoảnh khắc xuất thần, sự ổn định là điều các thủ môn MU hiện tại không thể có trong suốt 2 năm qua.

Về phía De Gea, sau quãng thời gian thất nghiệp, anh được Fioretina chiêu mộ và ngay lập tức tỏa sáng tại Serie A. Màn trình diễn xuất sắc ở mùa 2024/25 mang về cho thủ môn người Tây Ban Nha bản hợp đồng có thời hạn đến hè 2028.

Duy Anh

