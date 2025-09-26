Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tình thế đảo ngược với Savinho

  • Thứ sáu, 26/9/2025 06:22 (GMT+7)
Manchester City đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Savinho, đảm bảo tương lai lâu dài của anh tại câu lạc bộ.

Hôm 25/9, Savinho ghi bàn giúp Man City đánh bại Huddersfield 2-0 ở vòng 32 đội League Cup.

Theo The Times, đội chủ sân Etihad thành công trong việc giữ chân tiền vệ cánh người Brazil bằng một bản hợp đồng 6 năm, thời hạn đến tháng 6/2031. Quyết định này được đưa ra sau khi Savinho suýt rời Manchester City hè này.

Người đại diện của Savinho thậm chí đã gần như hoàn tất các cuộc đàm phán về việc chuyển nhượng với Tottenham. Khi đó, Man City sẵn sàng để cầu thủ của mình rời đi nếu nhận đủ 67 triệu bảng. Một khi Savinho rời đi, Man City sẽ đưa ra lời đề nghị cho tiền đạo Rodrygo của Real Madrid.

Song, đến phút chót ban lãnh đạo Man City thay đổi quyết định, họ đánh giá cao tiềm năng của cầu thủ người Brazil. Năm ngoái, Man City chi 35 triệu bảng để ký hợp đồng với Savinho. Trong thời gian thi đấu tại sân Etihad, Savinho ghi 4 bàn thắng và có 13 pha kiến tạo trong 50 trận đấu.

Nhưng anh chưa thể hiện được đúng phong độ như trong màu áo Girona, nơi tiền đạo này ghi 11 bàn và có 10 pha kiến tạo trong mùa giải 2023/24.

