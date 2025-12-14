Tình thế đảo ngược với Bruno

Manchester United được cho là đã nghiêm túc cân nhắc khả năng chia tay đội trưởng Bruno Fernandes trước sự theo đuổi bền bỉ đến từ Al Hilal.

Bruno có thể rời MU.

CLB hàng đầu của Saudi Pro League, dưới sự dẫn dắt của HLV Simone Inzaghi, coi tiền vệ người Bồ Đào Nha là mảnh ghép then chốt để nâng tầm dự án đầy tham vọng của họ. Theo Fichajes, lời đề nghị trị giá khoảng 80 triệu euro được xem là con số rất hấp dẫn trong bối cảnh Manchester United đang cần nguồn thu để tái cấu trúc đội hình.

Trước đây, Bruno từng từ chối những lời mời gọi từ Saudi Arabia để tiếp tục chinh chiến tại Premier League. Nhưng lần này, lập trường cởi mở hơn của MU khiến tình hình trở nên khác biệt. Những người thân cận với cầu thủ thừa nhận sự kiên trì của Al Hilal, cùng mức đãi ngộ hậu hĩnh, có thể tạo ra sức nặng đáng kể trong quyết định cuối cùng.

Al Hilal đã sở hữu nhiều ngôi sao tên tuổi như Darwin Nunez, Ruben Neves hay Sergej Milinković-Savic, nhưng vẫn thiếu một thủ lĩnh sáng tạo có khả năng điều tiết lối chơi và tạo khác biệt trong những thời điểm quyết định. Bruno Fernandes, người đã trở thành biểu tượng về tinh thần thi đấu và hiệu quả tại Old Trafford trong nhiều năm qua, được đội bóng thủ đô Riyadh đưa vào tầm ngắm.

Về mặt chuyên môn, Bruno vẫn giữ vai trò quan trọng tại MU, với 4 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 16 trận mùa này. Tuy nhiên, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" hiểu rằng đây có thể là thời điểm hiếm hoi để đánh giá lại tương lai của đội trưởng, người còn hợp đồng đến năm 2027 nhưng đang ở độ tuổi mà giá trị chuyển nhượng có thể sớm giảm sút.