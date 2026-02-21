Tình thế buộc chủ tịch FIFA phải ủng hộ Vinicius hết mình

Những ngày này đang trở thành khoảng thời gian đầy giông bão đối với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và may thay, cứu tinh Vinicius Junior lại xuất hiện đúng lúc.

Chủ tịch Gianni Infantino đang trải qua những ngày ngồi trên đống lửa khi uy tín của ông liên tục bị sứt mẻ bởi những rắc rối ngoài chuyên môn.

Thập diện mai phục và phao cứu sinh mang tên Vinicius

Mới đây nhất, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Kirsty Coventry xác nhận tổ chức này đang xem xét lại tư cách của ông Infantino sau khi lãnh đạo FIFA ngang nhiên xuất hiện ở vị trí trung tâm tại một sự kiện chính trị ở Mỹ. Việc ông đội chiếc mũ mang thông điệp nhạy cảm (45+57 ám chỉ ca ngợi 2 nhiệm kỳ tổng thống Mỹ của ông Donald Trump) làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, buộc IOC phải vào cuộc để điều tra xem hành động này có vi phạm Hiến chương Olympic hay không.

Chưa dừng lại ở đó, FIFA còn đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ hàng loạt đội bóng trên toàn thế giới liên quan đến vấn đề tài chính. Lời hứa phân bổ số tiền hỗ trợ gần 250 triệu USD cho các câu lạc bộ không được tham dự FIFA Club World Cup 2025 vẫn chỉ nằm trên giấy.

Dù giải đấu kết thúc được hơn 7 tháng, các đội bóng ở những giải đấu nhỏ vẫn mỏi mòn chờ đợi khoản tiền có thể coi là nguồn sống đối với họ. Sự chậm trễ thiếu minh bạch này khiến hình ảnh của FIFA trở nên vô cùng tồi tệ trong mắt giới mộ điệu và các đối tác.

Chính giữa lúc mọi mũi dùi đều chĩa về phía mình, ông Infantino tìm thấy một lối thoát hoàn hảo từ câu chuyện buồn của Vinicius. Việc tiền đạo người Brazil tố bị phân biệt chủng tộc trong trận đụng độ với Benfica tại Champions League lập tức thu hút sự chú ý của toàn cầu. Người đứng đầu cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới không bỏ lỡ cơ hội này để lên tiếng mạnh mẽ.

Ông bày tỏ sự bàng hoàng, gửi thông điệp ủng hộ tuyệt đối và kêu gọi những án phạt hình sự cứng rắn nhất, thậm chí là sẵn sàng hủy bỏ trận đấu. Sự cứng rắn này không chỉ đơn thuần là bảo vệ một cá nhân, mà nó còn là mũi tên trúng hai đích, giúp truyền thông tạm quên đi những rắc rối của Chủ tịch FIFA và tô vẽ lại hình ảnh một tổ chức bóng đá kiên quyết chống lại cái ác, luôn đứng về phía công lý.

Vinicius sắp được FIFA lấy lại công lý.

Nước cờ chính trị và bàn thắng dọn sẵn

Thực tế, việc khéo léo sử dụng các sự kiện xung quanh Vinicius để giải quyết những bài toán hóc búa không phải là một chiến thuật mới của FIFA. Giới mộ điệu vẫn còn nhớ rất rõ sự kiện đầu năm ngoái, khi chân sút người Brazil phải chịu nỗi uất ức vì để tuột mất danh hiệu Quả bóng vàng vào tay tiền vệ Rodri. Giữa lúc dư luận tranh cãi nảy lửa và tạo ra sự bất mãn lớn, FIFA chớp lấy thời cơ để trao giải thưởng The Best 2025 cho Vinicius. Nước đi khôn ngoan đó mang lại những lợi ích khổng lồ.

Nhờ việc xoa dịu được ngôi sao sáng nhất của Real Madrid, FIFA kéo được cả một thế lực hùng mạnh về phe mình. Từ vị thế của một kẻ thường xuyên đứng đầu nhóm nổi loạn, từng đòi ly khai để thành lập Super League, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bỗng chốc trở thành đối tác tích cực, nhiệt tình tham gia và ca ngợi hết lời phiên bản mới của FIFA Club World Cup. Sự hậu thuẫn của Real Madrid giúp FIFA bình an vượt qua vô số áp lực trong lần đầu tiên tổ chức một giải đấu mở rộng đầy tham vọng.

Với mối quan hệ đang vô cùng nồng ấm đó, cộng thêm yêu cầu bức thiết phải duy trì "công đạo" để vớt vát lại danh dự đang xuống dốc không phanh, thái độ quyết liệt của Infantino là điều hoàn toàn dễ hiểu. Chắc chắn rằng, để biến những lời tuyên bố đanh thép thành hiện thực, FIFA và các cơ quan liên quan sẽ phải tạo ra một án lệ đủ sức răn đe.

Song, cầu thủ của câu lạc bộ Benfica, người bị cáo buộc có hành vi bôi nhọ Vinicius Junior, sẽ sắp sửa phải đối mặt với một án phạt cực kỳ nặng nề, mang tính răn đe toàn diện cho phần còn lại của thế giới bóng đá.

Nói một cách ví von, Vinicius vừa thực hiện một đường kiến tạo quá hoàn hảo đặt Infantino vào tư thế dứt điểm không thể thuận lợi hơn. Chủ tịch FIFA không có lý do gì và cũng không thể từ chối ghi bàn trong tình thế này.

Bàn thắng ấy sẽ giúp ông giương cao ngọn cờ fair-play, chứng minh cho thế giới thấy tổ chức của ông vẫn là một biểu tượng của sự tiến bộ, qua đó tạm thời che mờ đi những cuộc điều tra gắt gao của IOC hay những khoản nợ hàng trăm triệu USD đang bị đòi hỏi gay gắt mỗi ngày.

Làm sạch sẽ, Infantino sẽ ghi điểm với rất nhiều CĐV nên chắc chắn, ông sẽ làm.