Tính nhầm giá tôm hùm rẻ 100 lần, chủ ngỡ ngàng khi khách quay lại trả

Gia đình 4 người ở Singapore chỉ phải trả 2 SGD (1,5 USD) cho món tôm hùm trị giá 200 SGD (158 USD) do chủ bấm nhầm hóa đơn.

Thực khách quay lại trả số tiền chênh lệch sau khi phát hiện chủ nhà hàng tính nhầm giá.

Shin Min Daily News đưa tin chủ nhà hàng hải sản Cheng Ji (Singapore) đã tính nhầm giá món tôm hùm cho một gia đình vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán (18/2). Theo đó, gia đình 4 người chỉ phải trả 2 SGD ( 1,5 USD ) cho món ăn trị giá 200 SGD ( 158 USD ).

Sơ sót xảy ra do chủ nhà hàng, tên Dai Xiangying, nhập sai giá trên hóa đơn.

Sau khi phát hiện ra lỗi, khách hàng đã quay lại cửa hàng vào ngày hôm sau để thanh toán số tiền còn thiếu là 198 SGD ( 156 USD ).

"Chuyện này thực sự rất hiếm và cũng may mắn. Không phải khách hàng nào cũng giữ lại hóa đơn và càng ít thực khách kiểm tra rồi quay lại cửa hàng để thanh toán phần thiếu do nhầm lẫn từ người bán", Dai nói.

Chủ quán cho biết thêm rằng ban đầu thực khách muốn gọi một con tôm hùm Australia với giá 168 SGD ( 133 USD ), nhưng nhà hàng đã hết loại tôm hùm cỡ đó. Sau đó, họ đã đổi sang gọi hai con tôm hùm nhỏ hơn, với tổng giá 200 SGD. Đây cũng là một trong những món đắt nhất thực đơn.

Theo Dai, nhà hàng chỉ phát hiện ra lỗi khi khách hàng quay lại để thanh toán số tiền còn thiếu, vì họ rất đông khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Sau đó, Dai đã đăng bài Facebook lời cảm ơn những khách hàng trung thực, đồng thời tặng lì xì cho hai cô con gái của họ.

Bài đăng lan truyền trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Nhiều người dành lời khen cho sự trung thực cho gia đình thực khách, coi đây là câu chuyện ấm lòng ngày đầu năm.