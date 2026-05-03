Tính năng quan trọng trên iPhone trước nguy cơ bị khai tử

Nội bộ Apple được cho là đang nảy sinh những tranh luận nội bộ về việc có nên tiếp tục duy trì hệ thống nam châm MagSafe trên các dòng iPhone sắp tới hay không.

Magsafe đã bị lược bỏ trên iPhone 16e sau đó ngay lập tức quay trở lại trên iPhone 17e. Ảnh: Apple.

Kể từ khi ra mắt cùng iPhone 12 vào năm 2020, MagSafe đã trở thành một phần không thể thiếu trên iPhone với hệ sinh thái phụ kiện đa dạng từ sạc không dây, ví da đến chân đế. Tuy vậy, các báo cáo mới nhất cho thấy Apple đang cân nhắc việc loại bỏ công nghệ này.

Theo nguồn tin từ leaker "Instant Digital", đội ngũ phát triển tại Apple đang phải cân đo đong đếm giữa chi phí sản xuất và sức ảnh hưởng sâu rộng của hệ sinh thái phụ kiện hiện nay.

Dù MagSafe từng được kỳ vọng sẽ mở rộng sang cả dòng iPad, các nguyên mẫu iPad Pro với mặt lưng kính hỗ trợ sạc không dây đều đã bị hủy bỏ. Ngay cả dòng iPad Pro M4 mới nhất cũng không sở hữu tính năng này, minh chứng cho thái độ thận trọng của hãng.

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc MagSafe có thể bị loại bỏ nằm ở độ mỏng của thiết bị. Mẫu "iPhone Ultra" màn hình gập sắp tới được dự đoán chỉ dày khoảng 4,5 mm khi mở ra. Với kích thước này, việc đặt một mảng nam châm bên trong thân máy trở nên cực kỳ khó khăn. Nếu thông tin này chính xác, iPhone Ultra sẽ là dòng máy cao cấp đầu tiên thiếu vắng MagSafe kể từ thời iPhone 11 Pro.

Mẫu iPhone gập sẽ buộc phải loại bỏ Magsafe để duy trì độ mỏng. Ảnh: Apple Insider.

Apple thực tế đã từng thử nghiệm việc loại bỏ MagSafe trên iPhone 16e. Tuy nhiên, trước phản ứng dữ dội từ người dùng, hãng đã phải khôi phục tính năng này trên phiên bản iPhone 17e ra mắt đầu năm nay. Điều này cho thấy MagSafe vẫn là một "điểm chạm" quan trọng đối với khách hàng.

Dù vậy, vẫn có khả năng Apple sẽ cắt giảm MagSafe trên dòng iPhone 18 tiêu chuẩn để giảm giá thành. Một kịch bản khác là hãng sẽ chuyển giao trách nhiệm này cho các nhà sản xuất ốp lưng. Khi đó, người dùng muốn dùng MagSafe sẽ phải mua thêm ốp lưng có tích hợp nam châm thay vì có sẵn trong máy.

Sự xuất hiện của chuẩn Qi2 - vốn dựa trên giao thức của MagSafe, càng làm cho quyết định của Apple trở nên khó khăn. Việc loại bỏ hoàn toàn tính năng này có thể gây ra sự xáo trộn lớn trong ngành công nghiệp phụ kiện toàn cầu.

“Apple hiện phải đặt lên bàn cân giữa chi phí tích hợp vòng nam châm MagSafe và sức ảnh hưởng mạnh mẽ từ hệ sinh thái phụ kiện vốn đã định hình quanh nó”, leaker Instant Digital nhận định.

Động thái này cho thấy Apple đang đứng trước sự mâu thuẫn trực tiếp giữa mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận và nỗ lực duy trì lòng trung thành của người dùng.