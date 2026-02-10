Tình hình đáng lo ngại của Bi Rain

Rain cho biết phải nhập viện điều trị vì thoát vị đĩa đệm cổ và đau lưng kéo dài. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày của nam diễn viên.

Ca sĩ kiêm diễn viên Rain (tên thật Jung Ji Hoon) mới đây chia sẻ về tình trạng sức khỏe. Anh cho biết phải nhập viện điều trị vì thoát vị đĩa đệm cổ và đau lưng kéo dài.

Trong video đăng trên kênh YouTube Season B Season mới đây, ông xã Kim Tae Hee cho biết thời gian gần đây cơ thể của anh xuống sức rõ rệt. Anh gặp vấn đề ở đĩa đệm cổ đốt C5-C6 và hẹp ống sống vùng thắt lưng.

Bi Rain bị thoát vị đĩa đệm cổ và đau lưng kéo dài. Ảnh: Topdaily.

Nam nghệ sĩ mô tả cơn đau đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày. Ban đầu, triệu chứng không quá nghiêm trọng. Sau đó, anh phải chịu cảm giác đau âm ỉ liên tục ở 2 bên thắt lưng. Rain bị đau cổ từ nhỏ, nhưng gần đây cơn đau lưng xuất hiện đột ngột và ngày càng rõ rệt hơn.

Video cũng ghi lại phần tư vấn của bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng dựa trên kết quả xét nghiệm và hình ảnh MRI. Theo chẩn đoán, đĩa đệm cổ C5-C6 của Rain bị tổn thương nặng và xẹp xuống. Ở vùng thắt lưng, đĩa đệm L5-S1 xuất hiện dấu hiệu thoái hóa kèm hẹp ống sống. Bác sĩ cũng nhận xét cấu trúc cổ của anh đáng lẽ phải cong hình chữ C, nhưng hiện gần như bị duỗi thẳng.

Sinh năm 1982, Rain ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc Fan Club vào năm 1998. Từ năm 2002, anh hoạt động solo tại công ty JYP Entertainment và nhanh chóng nổi tiếng với hàng loạt ca khúc như Bad Guy, Rainism... A

lbum It's Raining (phát hành năm 2004) của Rain bán được hơn 200.000 bản tại Hàn Quốc và một triệu bản trên khắp châu Á, đưa anh trở thành ngôi sao quốc tế. Rain cũng tham gia nhiều phim truyền hình như Sang Doo, Let's Go to School, The Fugitive: Plan B... và đặc biệt bộ phim ăn khách toàn châu Á Full House (năm 2004).

Từ lâu, Bi Rain đã rất khắt khe trong việc kiểm soát vóc dáng, cân nặng. Anh tập luyện cường độ cao mà ngay cả thanh niên 20 tuổi cũng khó thực hiện được. Nơi ở của nam diễn viên có khu vực tập thể dục riêng gồm nhiều thiết bị hiện đại để phục vụ nhu cầu tập luyện bất cứ lúc nào. Anh ưu tiên các bài tập như chống đẩy, tạ tay, squat, burpee…

Ông xã Kim Tae Hee cũng tuân theo chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt. Anh hiếm khi ăn khuya. Vào tháng 9/2021, Rain từng vui sướng đến mức nhảy nhót giữa đường vì có bữa ăn khuya đầu tiên trong năm bằng gà rán.