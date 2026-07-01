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Kinh doanh

Tỉnh Đắk Lắk xúc tiến làm cao tốc nối với Phú Yên

  • Thứ tư, 1/7/2026 16:19 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Tỉnh Đắk Lắk thống nhất làm tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk theo hình thức PPP, trên cơ sở đề xuất của Tập đoàn Đèo Cả, nhằm gia tăng năng lực kết nối 2 tỉnh sau sáp nhập.

Tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk (CT.23) được kỳ vọng tạo thêm hành lang kết nối mới sau sáp nhập 2 tỉnh. Ảnh: Bộ Xây dựng.

Chiều 30/6, tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với CTCP Tập đoàn Đèo Cả để nghe báo cáo, trao đổi về phương án thực hiện dự án tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk (CT.23). Đây là công trình hạ tầng chiến lược được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả Lê Quỳnh Mai đã trình bày phương án nghiên cứu đầu tư tuyến CT.23 theo phương thức đối tác công tư (PPP), áp dụng mô hình PPP++ kết hợp ứng dụng công nghệ số trong quản trị dự án.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 207 km, tổng mức đầu tư dự kiến 52.241 tỷ đồng.

Điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía đông, điểm cuối tại cửa khẩu Đắk Ruê (xã Ea Bung). Giai đoạn 1 dự kiến đầu tư khoảng 124 km với quy mô 4 làn xe, vận tốc 100 km/h, tổng mức đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2030; giai đoạn 2 sẽ đầu tư 82 km còn lại sau năm 2030.

Theo phương án nghiên cứu, dự án có thể triển khai theo mô hình PPP++, gồm nguồn vốn Nhà nước, vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Đồng thời, công nghệ số sẽ được ứng dụng xuyên suốt trong quá trình quản trị từ tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn thi công đến nghiệm thu, thanh toán và giám sát hiện trường, hướng tới minh bạch dữ liệu, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả điều hành dự án.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng cho biết doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ tỉnh trong công tác chuẩn bị đầu tư, lập hồ sơ, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong quá trình thẩm định, bố trí nguồn vốn và hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, tuyến cao tốc CT.23 đã được đưa vào quy hoạch của tỉnh và địa phương quyết tâm triển khai trong nhiệm kỳ này. Trong bối cảnh hạ tầng logistics còn nhiều hạn chế, đầu tư các tuyến cao tốc được xác định là giải pháp then chốt nhằm mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

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Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết thống nhất định hướng triển khai dự án cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk theo hình thức PPP. Ảnh: Đèo Cả.

Về phương thức đầu tư, tỉnh thống nhất định hướng triển khai dự án theo hình thức PPP với tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia phù hợp với điều kiện của địa bàn đặc biệt khó khăn.

Tỉnh cũng đề nghị Tập đoàn Đèo Cả tiếp tục phối hợp lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và hỗ trợ địa phương trong quá trình làm việc với các bộ, ngành Trung ương. Đồng thời, tỉnh sẽ thành lập tổ công tác chuyên trách để phối hợp thường xuyên với tập đoàn, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

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Thảo Liên

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