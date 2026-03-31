Tình cũ phản ứng mạnh vụ Tiger Woods bị bắt

Kristin Smith, tình cũ của Tiger Woods, đăng tải bài viết dài trên mạng xã hội sau khi tay golf bị bắt giữ.

Page Six đưa tin theo Kristin Smith, bê bối mới đây của Tiger Woods đã "khơi lại" những ký ức không đáng có và khiến cô trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận một cách ngoài ý muốn.

Cô cho biết bản thân thật sự mệt mỏi khi bị kéo vào những câu chuyện sai lệch về mối quan hệ cũ, dù cô đã hoàn toàn bước tiếp. "Sau những biến cố trong vài năm qua, tôi không còn đủ sức để đối mặt với những lần bị tấn công một cách đột ngột. Điều đó thực sự gây bất ổn cho tâm lý của tôi", Kristin chia sẻ.

Nữ influencer tiết lộ thêm rằng cô và gia đình đang phải chung sống với "sự lo âu và sợ hãi" khi liên tục "bị liên lạc, quan sát hoặc bám đuôi". Cô cho rằng những hành động này nhằm mục đích khiêu khích, mong đợi một phản ứng từ cô về một sự việc vốn đã không còn liên quan đến cuộc đời mình từ rất lâu.

Nói về người cũ, cô nhắn nhủ: "Tôi hy vọng công chúng sẽ nhớ rằng, người mà họ từng ăn mừng và ngưỡng mộ, trước hết cũng là một con người. Anh ấy xứng đáng nhận được sự tử tế như bất kỳ ai khác".

Kristin cũng nhấn mạnh việc cô lựa chọn im lặng trong suốt gần 10 năm qua - một động thái được cho là liên quan đến các thỏa thuận bảo mật sau chia tay - là một quyết định không hề dễ dàng. "Cuối cùng, việc không bỏ mặc bản thân cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tôi đang tiếp tục tiến về phía trước", cô bày tỏ.

Woods và Kristin Smith từng có khoảng thời gian hẹn hò. Ảnh: New York Post.

Kristin Smith từng hẹn hò với Woods vào năm 2016. Cả hai chia tay trước khi tay golf bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn một năm sau đó.

Ít ngày trước, huyền thoại golf thế giới Tiger Woods bị bắt giữ sau một vụ tai nạn lật xe nghiêm trọng xảy ra trên đường South Beach Road.

Cảnh sát trưởng hạt Martin, ông John Budensiek, xác nhận trong buổi họp báo rằng Woods bị cáo buộc điều khiển phương tiện trong tình trạng thiếu tỉnh táo, gây thiệt hại tài sản. Dù may mắn không bị thương và được cho tại ngoại ngay trong ngày, vụ việc một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về sức khỏe, đời tư của Tiger Woods.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, Woods có biểu hiện "lờ đờ" và suy giảm khả năng kiểm soát hành vi tại hiện trường. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở cho thấy anh không sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, nam vận động viên đã từ chối thực hiện xét nghiệm nước tiểu để kiểm tra các loại thuốc hỗ trợ hoặc chất kích thích khác. Cảnh sát trưởng Budensiek cho biết không tìm thấy rượu hay ma túy trong xe và nhà chức trách nghi ngờ nguyên nhân đến từ "thuốc kê đơn hoặc một hoạt chất tương tự".