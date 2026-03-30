Động thái của Vanessa Trump khi Tiger Woods bị bắt

Vụ việc huyền thoại golf người Mỹ Tiger Woods bị bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn trở thành tâm điểm dư luận. Tiger Woods đã được thả tự do sau đó và trở lại sân golf.

Theo People, Vanessa Trump "đang rất bận rộn" với bạn trai Tiger Woods và những trách nhiệm khác. "Vanessa cũng có cuộc sống riêng và các con cần chăm sóc. Vì vậy, cô ấy không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bạn trai", một nguồn tin thân cận tiết lộ với People.

Vanessa Trump hiện không lên tiếng về vụ việc liên quan đến bạn trai. Theo nguồn tin, cựu người mẫu "làm tất cả những gì có thể nhưng một số việc nằm ngoài tầm kiểm soát của cô ấy".

Người này tiết lộ mối quan hệ của Tiger Woods và Vanessa Trump ngày càng gắn bó, bền chặt. Hai người có nhiều sự tương đồng trong việc nuôi dạy con cái và thú chơi golf.

"Họ là một cặp đôi rất gắn bó. Mối quan hệ của họ nghiêm túc nhưng Tiger vẫn chưa tự nhìn vào gương và nói 'Anh ấy đã 50 tuổi rồi và cần phải cư xử cho đúng tuổi", People trích dẫn nguồn tin.

Tiger Woods và Vanessa Trump ngày càng gắn bó sau thời gian hẹn hò. Ảnh: Tiger Woods/X.

Huyền thoại golf thế giới Tiger Woods bị bắt giữ sau một vụ tai nạn lật xe nghiêm trọng xảy ra vào khoảng chiều 27/3 (giờ địa phương) trên đường South Beach Road.

Cảnh sát trưởng hạt Martin, ông John Budensiek, xác nhận trong buổi họp báo rằng Woods bị cáo buộc điều khiển phương tiện trong tình trạng thiếu tỉnh táo, gây thiệt hại tài sản. Dù may mắn không bị thương và được cho tại ngoại ngay trong ngày, vụ việc một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về sức khỏe, đời tư của Tiger Woods.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, Woods có biểu hiện "lờ đờ" và suy giảm khả năng kiểm soát hành vi tại hiện trường. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở cho thấy anh không sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, nam vận động viên đã từ chối thực hiện xét nghiệm nước tiểu để kiểm tra các loại thuốc hỗ trợ hoặc chất kích thích khác. Cảnh sát trưởng Budensiek cho biết không tìm thấy rượu hay ma túy trong xe và nhà chức trách nghi ngờ nguyên nhân đến từ "thuốc kê đơn hoặc một hoạt chất tương tự".

Sự cố này gợi nhắc lại vụ bê bối tương tự vào năm 2017, khi Woods bị phát hiện ngủ gật trong xe và sau đó thừa nhận bị sốc phản ứng do trộn lẫn nhiều loại thuốc điều trị. Thời điểm đó, anh đã phải nhận án treo một năm và tham gia chương trình cai nghiện bắt buộc.

Đáng chú ý, vụ tai nạn diễn ra chỉ ba ngày sau khi Woods cùng bạn gái Vanessa và con gái Kai xuất hiện rạng rỡ tại chung kết giải TGL để đánh dấu sự trở lại với bộ môn golf. Sự việc xảy ra ngay lúc sự nghiệp của anh đang có dấu hiệu khởi sắc khiến người hâm mộ không khỏi phản ứng.