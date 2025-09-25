Tình cảnh trái ngược của dàn ‘thần đồng’ 2020

Năm 2020, Gazzetta dello Sport (Italia) công bố danh sách 80 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới.

Haaland đang thăng tiến vượt bậc.

Năm năm sau, danh sách ấy trở thành tấm gương phản chiếu rõ nét sự khắc nghiệt của bóng đá: có những cái tên vươn lên thành siêu sao, nhưng cũng không ít người chìm vào quên lãng.

Một năm đặc biệt của bóng đá thế giới

Năm 2020 ghi dấu ấn như một chương đầy biến động. Đại dịch Covid-19 buộc bóng đá toàn cầu tạm ngừng từ tháng 3 đến tháng 5. Bundesliga (Đức) là giải đấu tiên phong trở lại vào tháng 5, trước khi Bayern Munich vô địch Champions League sau khi đánh bại PSG ở Lisbon tháng 8.

Tại Anh, Liverpool khép lại 30 năm chờ đợi với chức vô địch Premier League đầu tiên trong kỷ nguyên hiện đại. Ở Tây Ban Nha, Real Madrid giành La Liga thứ 34. Đặc biệt, Quả bóng vàng không được trao trong năm 2020, lần đầu tiên kể từ khi giải thưởng này ra đời. Một năm sau, Lionel Messi lại đứng trên bục cao nhất, vượt qua Robert Lewandowski - người được xem là “nạn nhân” lớn nhất của quyết định hủy trao giải.

Danh sách của Gazzetta thời điểm đó nhanh chóng gây chú ý. Ở vị trí thứ 2 là Erling Haaland, khi anh vừa gia nhập Dortmund tháng 1/2020. Chỉ trong thời gian ngắn, Haaland chứng minh bản năng sát thủ và đặt nền móng cho sự nghiệp rực rỡ sau này ở Man City, nơi anh giành chức vô địch Champions League và Premier League.

Người đứng đầu danh sách, Jadon Sancho, khi ấy tỏa sáng rực rỡ tại Bundesliga với 17 bàn, 16 kiến tạo mùa 2019/20. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh đi chệch hướng sau khi gia nhập Man United. Hiện Sancho đang cố gắng làm lại trong màu áo Aston Villa theo dạng cho mượn.

Sancho sa sút không phanh.

Xếp thứ 3 là Alphonso Davies, ngôi sao chạy cánh trái của Bayern Munich, người vẫn duy trì phong độ ổn định. Hai đồng đội tại Real Madrid, Vinicius Junior (thứ 4) và Rodrygo Goes (thứ 5), đã phát triển vượt bậc, trở thành nòng cốt của “Los Blancos” trong hành trình chinh phục Champions League. Phil Foden (thứ 6) cũng chứng minh giá trị trong đội hình Man City của Pep Guardiola.

Ngược lại, Ansu Fati (thứ 7) lại chịu đòn nặng nề từ chấn thương đầu gối nghiêm trọng cuối năm 2020. Giờ đây, thay vì vươn tầm siêu sao, anh phải tìm lại chính mình ở Monaco theo dạng cho mượn từ Barcelona.

Ở vị trí thứ 10, Eduardo Camavinga, khi đó còn chơi cho Rennes, nay đã là mắt xích quan trọng của Real Madrid.

Trong top 20, bóng đá Anh cũng góp mặt nhiều gương mặt. Rayan Cherki (14, nay thuộc Man City), Sandro Tonali (15, Newcastle) và Dominik Szoboszlai (16, Liverpool) đều đang thi đấu ở Premier League. Bukayo Saka (26) và Gabriel Martinelli (31) trở thành hai trụ cột của Arsenal.

Điều bất ngờ là Pedri - nay đã là nhạc trưởng của Barcelona - lại chỉ đứng thứ 36, nhưng vẫn xếp trên đồng đội tuyển Tây Ban Nha là William Saliba (39), hiện là trung vệ số một của Arsenal.

Jude Bellingham từng chơi rất hay trong màu áo Real Madrid.

Một trường hợp tiêu biểu khác là Jude Bellingham. Năm 2020, anh mới 16 tuổi và khoác áo Birmingham City, được Gazzetta xếp hạng 42. Kể từ đó, Bellingham thăng tiến thần tốc, tỏa sáng ở Dortmund rồi trở thành biểu tượng mới tại Real Madrid. Hiện tại, anh là ứng viên nặng ký cho mọi danh hiệu cá nhân cao quý.

Danh sách cũng có những “dự đoán trúng đích” khác như Vitinha (khi ấy ở Porto, nay thuộc PSG) hay Amad Diallo (từ Atalanta sang Man United).

Những cú ngã đau

Tuy nhiên, không phải tất cả đều thành công. Reinier (13), bản hợp đồng 30 triệu euro của Real Madrid, từng được kỳ vọng là “số 10 mới của Brazil”. Nhưng sau hàng loạt bản hợp đồng cho mượn thất bại, anh bị Real giải phóng hợp đồng hè 2025, trở về quê nhà khoác áo Atletico Mineiro.

Giovanni Reyna (25) vẫn chưa đạt đến tiềm năng, dù từng khoác áo Dortmund, Nottingham Forest và AC Milan. Trong khi đó, Mohamed Ihattaren (27) trở thành ví dụ điển hình cho bi kịch bóng đá trẻ: ký hợp đồng với Juventus năm 2021 nhưng chưa bao giờ ra sân, rồi lang bạt về Hà Lan thi đấu cho Fortuna Sittard. Tháng 7/2025, anh còn bị kết án 60 giờ lao động công ích sau khi thừa nhận tội danh liên quan đến hành vi đe dọa và hành hung bạn gái cũ.

Nhìn lại danh sách năm 2020, dễ thấy bóng đá trẻ luôn là canh bạc lớn. Có những cái tên tỏa sáng rực rỡ, vươn tầm siêu sao như Haaland, Vinicius hay Bellingham. Nhưng cũng có những trường hợp sa sút hoặc sớm bị loại khỏi cuộc chơi.

Bóng đá khắc nghiệt ở chỗ: tài năng không đủ, mà còn cần bản lĩnh, môi trường phù hợp và cả may mắn. Danh sách thần đồng của Gazzetta năm ấy giờ trở thành minh chứng rõ ràng rằng con đường từ triển vọng đến đỉnh cao chưa bao giờ bằng phẳng - và không phải ai cũng đi đến được đích.