Tình cảnh đảo ngược với Antony

"Tại sao không giữ Antony ở lại mùa tới? Đó là một khả năng", ông Alarcon chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với SER.

Vị Giám đốc cũng tiết lộ Betis chủ động cập nhật mọi dữ liệu và tình hình của Antony cho Manchester United trong suốt tuần qua, nhằm khẳng định họ đang chăm sóc rất tốt tài sản của "Quỷ đỏ".

"Chúng tôi gửi đến Manchester United tất cả thông tin chi tiết về các trận đấu và màn trình diễn của Antony để họ thấy rằng chúng tôi đang bảo vệ giá trị của cầu thủ này", ông tuyên bố. "Chúng tôi có một sự kết nối rất tốt".

Từng bị xem là bản hợp đồng thất vọng tại Manchester United và tương lai trở nên mờ mịt, Antony giờ đây được Betis cân nhắc giữ lại sau khi thích nghi tốt với môi trường bóng đá Tây Ban Nha.

Bỏ lại phong độ mờ nhạt tại Old Trafford, Antony dần tìm lại chính mình trong màu áo Betis. Hôm 3/2, cầu thủ người Brazil ghi bàn trong thất bại 2-3 của Betis trước Celta Vigo tại vòng 23 La Liga.

Trước Celta, Antony nhận giải Cầu thủ hay nhất trận lần thứ 2 liên tiếp. Trước đó, anh cũng được vinh danh khi ra mắt Betis ở cuộc đối đầu với Athletic Bilbao hôm 3/2. Với pha lập công vào lưới Celta, Antony cũng san bằng số bàn thắng ghi được trong 2 mùa giải qua ở MU (37 trận).

Antony dường như đang nối gót dàn cầu thủ tỏa sáng khi rời MU. Trong nhiều năm qua, một thực tế đáng buồn là nhiều cầu thủ sa sút tại Manchester United lại ghi dấu ấn ngay khi rời CLB. Romelu Lukaku, Memphis Depay, Wilfried Zaha, Angel Di María - tất cả đều tìm lại phong độ đỉnh cao sau khi chia tay sân Old Trafford.

David De Gea bị chỉ trích nặng nề tại Manchester United nhưng khi gia nhập Fiorentina, anh nhanh chóng trở thành một trong những thủ môn có tỷ lệ cản phá tốt nhất châu Âu. Chris Smalling, từng bị xem là "hết thời", lại giành chức vô địch Conference League cùng AS Roma.

Scott McTominay, từng bị MU xem nhẹ, giờ là trụ cột của Napoli, đến mức CĐV so sánh với Maradona. Anthony Elanga, hiếm khi được trao cơ hội tại MU, nhanh chóng chứng minh giá trị, góp công lớn giúp Nottingham Forest bay cao tại Premier League.

Cristiano Ronaldo, dù bị chỉ trích trong giai đoạn cuối ở MU, ghi 87 bàn sau 95 trận cho Al Nassr, tiếp tục phá kỷ lục và duy trì đẳng cấp của một huyền thoại.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.