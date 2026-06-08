Tình báo Mỹ nghi Israel nghe lén đàm phán Mỹ - Iran

Các báo cáo tình báo của Mỹ gần đây cho rằng Israel đang nghe lén quan chức nước này tham gia đàm phán hòa bình với Iran.

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu hồi tháng 12/2025. Ảnh: New York Times.

Từ lâu, Israel và Mỹ đều biết và chấp nhận thực tế rằng hai bên theo dõi lẫn nhau.

Tuy nhiên, theo một số quan chức Mỹ, việc Israel tăng cường nỗ lực thu thập thông tin về lập trường của Washington trong các cuộc đàm phán với Iran đã vượt qua ranh giới vốn được ngầm chấp nhận, New York Times đưa tin.

Các báo cáo tình báo mới đây cho biết Israel đã đẩy mạnh hoạt động nghe lén quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có Steve Witkoff - nhà đàm phán hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Elbridge A. Colby - quan chức hoạch định chính sách hàng đầu của Lầu Năm Góc.

Nhà Trắng sau đó đã bác bỏ toàn bộ nội dung các bài báo liên quan đến đánh giá mới của tình báo Mỹ, gọi đây là "câu chuyện hoàn toàn sai sự thật".

Đại sứ quán Israel tại Washington cũng phủ nhận cáo buộc, khẳng định hoạt động tình báo của Israel chỉ nhằm vào đối thủ, không phải đồng minh.

Lo ngại

Một báo cáo khác do Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) cùng các cơ quan tình báo quân sự khác soạn thảo, cho biết trong những tuần đây, mức độ đe dọa phản gián từ Israel đã được nâng từ mức "cao" lên mức "nghiêm trọng" - cao nhất trong hệ thống đánh giá.

Báo cáo, có sự tham gia đóng góp của Cơ quan Phản gián và An ninh Quốc phòng Mỹ, mô tả nhiều nỗ lực của Tehran nhằm do thám các quân nhân và quan chức chính phủ Mỹ.

Các báo cáo tình báo cho thấy Israel tăng cường hoạt động nghe lén quan chức Mỹ, trong đó có Steve Witkoff, nhà đàm phán hàng đầu của Tổng thống Trump. Ảnh: New York Times.

Những báo cáo này cùng với mối lo ngại ngày càng tăng về hoạt động gián điệp của Israel xuất hiện trong thời điểm đặc biệt nhạy cảm.

Mỹ và Israel hiện phối hợp quân sự chặt chẽ chưa từng có trong cuộc chiến với Iran.

Các sĩ quan Israel đang làm việc trực tiếp bên cạnh các đồng nghiệp Mỹ tại Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM). Quân đội Mỹ cũng đang chia sẻ lượng lớn thông tin chiến thuật và tác chiến với phía Israel.

Tuy nhiên, các quan chức cấp cao Mỹ cho rằng Israel muốn tìm hiểu sâu hơn về chiến lược cũng như những thay đổi trong lập trường của Tổng thống Trump đối với cuộc đàm phán hòa bình.

Theo New York Times, diễn biến này có nguy cơ làm phức tạp thêm nỗ lực tích hợp kế hoạch tác chiến giữa CENTCOM và Israel.

Phát hiện phần mềm nghe lén

Báo cáo của DIA được soạn thảo sau một loạt sự cố, trong đó các nhân viên quốc phòng Mỹ tại Israel phát hiện phần mềm nghe lén liên lạc đã bị bí mật cài đặt trên điện thoại của họ.

Sự tồn tại của báo cáo này trước đó đã được NBC News đưa tin.

Bộ Chiến tranh Mỹ từ chối bình luận. Một quan chức Nhà Trắng, yêu cầu giấu tên, khẳng định các thông tin trên là không chính xác.

Người phát ngôn Đại sứ quán Israel tại Washington cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng Israel gây ra mối đe dọa phản gián, đồng thời khẳng định nước này không tiến hành hoạt động gián điệp nhằm vào quan chức hay tổ chức của Mỹ.

Hai quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết các nhân viên Mỹ từ lâu đã nhận thức rõ nguy cơ phản gián ngay cả trước khi báo cáo mới được công bố.

Theo họ, quân nhân và nhân viên Mỹ áp dụng nhiều quy trình bảo mật nhằm bảo vệ điện thoại di động cùng các thiết bị điện tử khác, đặc biệt trong thời gian làm việc hoặc di chuyển tại Israel. Tuy nhiên, họ từ chối tiết lộ chi tiết với lý do an ninh.

Dù hợp tác quân sự giữa hai nước rất chặt chẽ, cả hai bên vẫn cần bảo vệ những thông tin nhạy cảm nhất của mình.

Ví dụ, tại Trung tâm Điều phối Dân sự - Quân sự do Mỹ dẫn đầu ở Kiryat Gat (Israel), các nhân viên quân sự và ngoại giao Mỹ - Israel làm việc cùng nhau để giám sát lệnh ngừng bắn tại Gaza và hỗ trợ hoạt động nhân đạo.

Tuy nhiên, tòa nhà vẫn có các tầng riêng biệt dành cho Mỹ và Israel, nơi mỗi bên có thể trao đổi những vấn đề nhạy cảm riêng.

Báo cáo mới cho biết số vụ việc liên quan đến phản gián bắt đầu gia tăng từ cuối năm 2024, khi chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden gây sức ép buộc Israel kiềm chế các cuộc tấn công tại Gaza. Xu hướng này tiếp tục kéo dài sang năm 2025, khi chính quyền Trump cân nhắc các phương án tấn công Iran.

Báo cáo cũng nêu chi tiết một số vụ việc xảy ra trong những năm gần đây. Năm 2021, các sĩ quan tình báo quân đội Israel được cho bị phát hiện cài đặt thiết bị nghe lén tại trụ sở DIA.

Năm 2025, các nhân viên của Shin Bet - cơ quan an ninh nội địa Israel - bị phát hiện đã cố gắng gắn thiết bị nghe lén vào một phương tiện của Mật vụ Mỹ.

Mặc dù tài liệu của DIA không đề cập trực tiếp đến cuộc đàm phán hòa bình, nhiều báo cáo tình báo khác gần đây bày tỏ lo ngại rằng Israel đã nghe lén ông Witkoff và các nhà đàm phán cấp cao khác trong quá trình họ tìm kiếm thỏa thuận hòa bình dài hạn giữa Mỹ và Iran.

Elbridge Colby, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh phụ trách chính sách Mỹ. Ảnh: New York Times.

Một cựu quan chức cấp cao Mỹ cho biết một số quan chức trong chính quyền Trump có thói quen sử dụng máy bay riêng, xử lý công việc an ninh quốc gia trên điện thoại cá nhân, và từ chối nhận đội ngũ hỗ trợ từ các đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài.

Điều này khiến họ trở thành mục tiêu dễ bị theo dõi đối với cả đồng minh lẫn đối thủ.

Một số quan chức Mỹ đương nhiệm khác cũng từng thừa nhận việc sử dụng điện thoại cá nhân của các quan chức cấp cao khiến họ dễ trở thành mục tiêu nghe lén.

Những thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh quan hệ giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày càng bộc lộ nhiều bất đồng về vấn đề ở Iran.

Mỹ và Israel từng có sự đồng thuận lớn trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Tuy nhiên, mục tiêu của hai bên nhanh chóng phân hóa. Mỹ tập trung nhiều hơn vào việc làm suy giảm năng lực quân sự của Iran để buộc Tehran phải nhượng bộ trên bàn đàm phán, trong khi Israel kỳ vọng chính quyền cứng rắn của Iran sẽ mất quyền lực.

Chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục thúc đẩy giải pháp ngoại giao, nhưng Israel công khai bày tỏ nghi ngờ về hiệu quả của tiến trình này. Thủ tướng Netanyahu được cho là ủng hộ việc gia tăng sức ép quân sự đối với Iran.