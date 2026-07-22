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Thế giới

Mỹ thực hiện chuyến bay viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Cuba

  • Thứ tư, 22/7/2026 08:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này vừa điều chuyến bay viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Cuba, mở đầu gói hỗ trợ trị giá 100 triệu USD mà Washington cam kết gần đây.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters.

Hồi tháng 5, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ sẽ cung cấp gói viện trợ chưa từng có tiền lệ cho Cuba, nhằm hỗ trợ người dân nước này. Tuy nhiên, Washington tiếp tục gây sức ép lên quốc đảo Caribe, chặn phần lớn các chuyến hàng dầu mỏ tới Cuba và tiếp tục siết chặt trừng phạt tài chính.

Ban đầu, các nhà lãnh đạo Cuba thận trọng với đề nghị viện trợ của Mỹ, đồng thời lên án Washington gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và kéo dài, cùng với tình trạng thiếu hụt hàng hóa. Tuy nhiên, trong bối cảnh diễn ra các cuộc trao đổi giữa quan chức hai bên, Cuba đồng ý tiếp nhận khoản viện trợ này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết lô hàng viện trợ ngày 21/7, bao gồm thực phẩm và bộ dụng cụ vệ sinh đủ cho khoảng 700 hộ gia đình, được tổ chức Catholic Relief Services vận chuyển và phân phát. Chuyến hàng này nối tiếp khoản hỗ trợ trị giá 9 triệu USD mà Mỹ trước đó đã chuyển thông qua Giáo hội Công giáo.

“Tiếp nối thành công của chương trình trước đó, việc các đại diện giáo xứ tại địa phương trực tiếp phân phát hàng viện trợ nhân đạo trên đảo sẽ bảo đảm nguồn hỗ trợ thiết yếu của Mỹ đến được với những người dân Cuba đang cần giúp đỡ…”, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết lô hàng viện trợ ngày 21/7, bao gồm thực phẩm và bộ dụng cụ vệ sinh đủ cho khoảng 700 hộ gia đình, được tổ chức Catholic Relief Services vận chuyển và phân phát. Chuyến hàng này nối tiếp khoản hỗ trợ trị giá 9 triệu USD mà Mỹ trước đó đã chuyển thông qua Giáo hội Công giáo.

“Tiếp nối thành công của chương trình trước đó, việc các đại diện giáo xứ tại địa phương trực tiếp phân phát hàng viện trợ nhân đạo trên đảo sẽ bảo đảm nguồn hỗ trợ thiết yếu của Mỹ đến được với những người dân Cuba đang cần giúp đỡ…”, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

https://tienphong.vn/my-thuc-hien-chuyen-bay-vien-tro-nhan-dao-dau-tien-toi-cuba-post1861586.tpo?gidzl=JQvSD9-GwWHDkLixdehj2q6_NZE4Zxe8Lh4DPeY0wrTNumflZz7f0rEpN3xQXkHI1xS5Q37h1u08b9df2G

Bình Giang/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cuba Mỹ Mỹ Marco Rubio viện trợ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

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