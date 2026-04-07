Tin vui với các hãng hàng không Việt Nam

Theo Thông tư 40 của Bộ Tài chính, nhiều loại phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không, đường thủy và đường sắt sẽ được miễn từ nay đến hết 30/6.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 40 quy định miễn một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thông tư có hiệu lực từ ngày 7/4 đến hết 30/6.

Theo đó, nhiều khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không sẽ được miễn hoàn toàn, trừ phí thẩm định cấp giấy phép ra, vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay. Các khoản được miễn gồm: phí thẩm định hồ sơ mua, bán, thuê, cho thuê tàu bay; phí kiểm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay; phí phân tích dữ liệu bay; lệ phí cấp chứng chỉ cho tàu bay...

Trong lĩnh vực hàng hải, tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải cũng được miễn phí, lệ phí. Tương tự, phương tiện thủy nội địa hoạt động giữa các cảng, bến thủy nội địa cũng không phải nộp các khoản phí tại cảng, bến.

Đối với ngành đường sắt, Bộ Tài chính cũng miễn phí sử dụng kết cấu hạ tầng từ nay đến hết tháng 6.

Việc ban hành Thông tư 40 diễn ra trong bối cảnh chi phí vận tải và logistics vẫn chịu áp lực từ biến động giá nhiên liệu thế giới.

Thời gian qua, cơ quan quản lý liên tục đề xuất và triển khai các chính sách giảm, miễn nhiều loại phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải nhằm kéo giảm chi phí logistics, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy lưu thông hàng hóa.

Song song với chính sách này, Bộ Tài chính cũng đang đề xuất kéo dài thời gian áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nhiều mặt hàng xăng dầu đến hết ngày 30/6, thay vì kết thúc vào 30/4 như hiện hành.

Theo Bộ Tài chính, xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, nguồn cung chưa ổn định và giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng.

Trong khi đó, thời hạn áp dụng Nghị định 72 sẽ kết thúc vào ngày 30/4, còn các doanh nghiệp hiện đã phải đàm phán các lô hàng cho tháng 4, 5 và 6. Điều này gây khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch nhập khẩu, ký kết hợp đồng và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trong trung và dài hạn.

Vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng việc ban hành Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị định 72 là cần thiết, nhằm góp phần ổn định thị trường xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời hỗ trợ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động.