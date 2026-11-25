Hai huyền thoại vĩ đại bậc nhất của UFC là Conor McGregor và Jon Jones được Josh Hokit nhắc đến theo hai cách trái ngược nhau.

Conor McGregor nhận được sự tôn trọng lớn của Josh Hokit.

Sau trận tranh đai hạng nặng với Ciryl Gane ở UFC 334 diễn ra hôm 15/11, Josh Hokit tiếp tục khiến làng MMA dậy sóng bằng những phát ngôn của mình. Tay đấm người Mỹ bất ngờ bày tỏ sự nể trọng với huyền thoại Conor McGregor.

"Conor nhắn tin cho tôi cách đây một thời gian. Anh ấy dành lời khen ngợi và cả những góp ý đối với tôi", Hokit chia sẻ về McGregor. Võ sĩ sinh năm 1997 còn thừa nhận rằng "Gã điên người Ireland" là một trong số ít đồng nghiệp mình thực sự tôn trọng.

Sở dĩ có điều này vì Hokit cũng bộc bạch rằng McGregor rất tế nhị khi góp ý cho anh bằng cách nhắn tin riêng tư chứ không công khai chỉ trích anh như nhiều người khác.

Với một ngôi sao MMA từng có những hành động khiếm nhã với cả MC lớn tuổi Bruce Buffer trên lồng bát giác, việc Hokit dành lời có cánh cho McGregor hẳn khiến không ít fan võ thuật bất ngờ. Nhưng điều đó cũng nói lên rằng "Gã điên" người Ireland đã rất khéo léo trong cách ứng xử với đàn em để được vị nể.

Jon Jones bị Josh Hokit chỉ trích nặng nề.

Trái ngược hoàn toàn thái độ tôn trọng dành cho McGregor, Josh Hokit chê bai huyền thoại Jon Jones một cách thậm tệ. Hokit kể rằng những lần cả hai đấu tập với nhau, Jones thường e ngại khả năng đấu vật của anh. Đồng thời, Jones cũng hay có những chiêu trò tâm lý chiến với đồng nghiệp.

Chưa dừng lại ở chuyện chuyên môn, Hokit còn tiết lộ Jones là kẻ "chỉ biết trục lợi cho bản thân". Huyền thoại từng vô địch hai hạng cân đang huấn luyện cho Gable Stevenson. Song theo quan điểm của Hokit, việc Jones dìu dắt Gable chẳng tốt đẹp gì.

"Jones chỉ sát cánh cùng Gable để giúp tên tuổi của hắn không bị làng MMA lãng quên sau khi giải nghệ. Nếu có thể gặp Gable, tôi sẽ nói cậu ta tránh xa Jones ra", Hokit khép lại màn "xé vé" Jon Jones bằng những lời cay nghiệt như vậy.

Xem ra, với cái miệng rất giỏi gây bão này, Hokit sẽ sớm được chủ tịch Dana White sắp xếp để quay lại thượng đài. Đã quá lâu rồi, hạng nặng UFC mới lại có một võ sĩ vừa đánh cống hiến, vừa biết cách thu hút sự quan tâm bằng ngôn từ như Josh Hokit.