Tin mưa rất to trên 800 mm ở Huế, Đà Nẵng

  • Thứ ba, 28/10/2025 07:05 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Dự báo thời tiết ngày 28/10, miền Trung tiếp tục mưa trắng trời, nguy cơ ngập lụt tiếp tục xảy ra nhiều nơi, đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo thời tiết ngày 28/10, miền Trung tiếp tục mưa lớn. Ảnh minh họa: Minh Minh.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 28/10

Từ nay đến hết ngày 29/10, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 200-400 mm, cục bộ trên 700 mm, TP Huế và TP Đà Nẵng phổ biến 300-500 mm, có nơi trên 800 mm.

Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 100-200 mm, có nơi mưa rất to trên 350 mm.

Nguy cơ xảy ra mưa lớn, lượng mưa trên 200 mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro về thiên tai như lũ quét, sạt lở đất.

Đêm 29/10 và ngày 30/10, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Từ đêm 30/10, mưa lớn xu hướng giảm dần ở phía Nam và dịch chuyển dần lên phía Bắc của Trung Bộ.

Trong ngày 28/10, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trong đó, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội dao động 28-30°C.

Cùng ngày, thời tiết TP.HCM cũng có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 28/10

TP. Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to, trong đó, Nam Quảng Trị và TP Huế mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-29°C, phía Nam 24-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa to đến rất to. Phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-28°C, phía Nam 29-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

