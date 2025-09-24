Tin mới vụ nhiều thông cổ thụ chết khô bất thường ở Đà Lạt

Liên quan đến việc nhiều cây thông cổ thụ giữa nội ô Đà Lạt chết khô bất thường, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo kiểm tra và yêu cầu xử lý nghiêm, kể cả khởi tố nếu đủ căn cứ.

Ngày 24/9, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, xử lý tình trạng nhiều cây thông ba lá cổ thụ chết khô bất thường giữa khu dân cư.

Cây thông trong khu dân cư bị chết khô.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh hiện trường tại đường Ngô Thì Sỹ (phường Xuân Hương - Đà Lạt), nơi hàng loạt thông ba lá cổ thụ bị chết khô không rõ nguyên nhân.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt chỉ đạo công an địa phương vào cuộc điều tra; nếu có đủ căn cứ, phải xử lý nghiêm theo quy định, kể cả xem xét khởi tố hình sự. Kết quả phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9.

Trước đó, ngày 17/9, phóng viên Tiền Phong ghi nhận tại Tiểu khu 157B (đường Ngô Thì Sỹ) nhiều cây thông đường kính gốc 30-50cm khô lá, chết đứng; một số khác úa vàng, có dấu hiệu suy kiệt. Người dân phản ánh khu vực này thời gian qua bị tác động bởi hoạt động xây dựng, lấp gốc gây úng nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng.

Sự việc khiến dư luận bức xúc, lo ngại tình trạng “bức tử” rừng thông tái diễn ngay giữa nội ô Đà Lạt. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ, xử lý dứt điểm để bảo vệ mảng xanh đặc hữu.