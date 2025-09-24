Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tin mới vụ nhiều thông cổ thụ chết khô bất thường ở Đà Lạt

  • Thứ tư, 24/9/2025 18:00 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Liên quan đến việc nhiều cây thông cổ thụ giữa nội ô Đà Lạt chết khô bất thường, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo kiểm tra và yêu cầu xử lý nghiêm, kể cả khởi tố nếu đủ căn cứ.

Ngày 24/9, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, xử lý tình trạng nhiều cây thông ba lá cổ thụ chết khô bất thường giữa khu dân cư.

Thong Da Lat chet kho anh 1

Cây thông trong khu dân cư bị chết khô.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh hiện trường tại đường Ngô Thì Sỹ (phường Xuân Hương - Đà Lạt), nơi hàng loạt thông ba lá cổ thụ bị chết khô không rõ nguyên nhân.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt chỉ đạo công an địa phương vào cuộc điều tra; nếu có đủ căn cứ, phải xử lý nghiêm theo quy định, kể cả xem xét khởi tố hình sự. Kết quả phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9.

Trước đó, ngày 17/9, phóng viên Tiền Phong ghi nhận tại Tiểu khu 157B (đường Ngô Thì Sỹ) nhiều cây thông đường kính gốc 30-50cm khô lá, chết đứng; một số khác úa vàng, có dấu hiệu suy kiệt. Người dân phản ánh khu vực này thời gian qua bị tác động bởi hoạt động xây dựng, lấp gốc gây úng nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng.

Sự việc khiến dư luận bức xúc, lo ngại tình trạng “bức tử” rừng thông tái diễn ngay giữa nội ô Đà Lạt. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ, xử lý dứt điểm để bảo vệ mảng xanh đặc hữu.

Bắt thanh niên xâm hại tình dục bạn nhậu ở Lâm Đồng

Sau hơn 20 giờ bỏ trốn, Đinh Bạt Ngọc bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ để điều tra hành vi xâm hại tình dục đối với chị Đ.M.N.Q.

12:21 16/9/2025

Tìm thấy người đàn ông trong rừng Cát Tiên sau hai ngày mất tích

Sau hai ngày lạc trong rừng Vườn quốc gia Cát Tiên ở Lâm Đồng, ông Hà được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức.

06:54 16/9/2025

Va chạm xe đầu kéo đang rẽ, hai người tử vong tại chỗ

Hai thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ sau cú va chạm mạnh với xe đầu kéo đang chuyển hướng trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

17:36 14/9/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/thong-tin-moi-ve-vu-nhieu-cay-thong-co-thu-chet-kho-bat-thuong-o-lam-dong-post1780832.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thông Đà Lạt chết khô Lâm Đồng Thông chết bất thường Thông cổ thụ Thông Lâm Đồng Đà Lạt Lâm Đồng Thông Đà Lạt

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

Đọc tiếp

